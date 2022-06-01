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Премьеру Бельгии передали петицию с требованием снизить цены на бензин
Премьеру Бельгии передали петицию с требованием снизить цены на бензин - РИА Новости, 01.06.2022
Премьеру Бельгии передали петицию с требованием снизить цены на бензин
Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро, сообщил лидер... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:14
2022-06-01T16:14
2022-06-01T16:14
цены на нефть
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро, сообщил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебу."Мы передали премьер-министру 100 тысяч подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен", - написал Хедебу в Twitter.Ранее он предлагал снизить акцизы на бензин, чтобы добиться приемлемых, по его мнению, цен на заправках. При этом компенсировать сокращение поступлений в бюджет предлагается за счет энергетический компаний, которые значительно увеличили свои доходы в условиях роста цен на топливо.В среду стало известно, что цена бензина Аи-95 выросла до рекордных для Бельгии 2,14 евро за литр. Бельгийские СМИ опасаются дальнейшего роста цен на фоне решения Евросоюза ввести частичное эмбарго на поставки нефти из России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, бельгия, в мире
Премьеру Бельгии передали петицию с требованием снизить цены на бензин
В правительство Бельгии поступила петиция с требованием снизить цены на бензин до 1,4 евро
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро, сообщил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебу.
"Мы передали премьер-министру 100 тысяч подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен", - написал Хедебу в Twitter.
Ранее он предлагал снизить акцизы на бензин, чтобы добиться приемлемых, по его мнению, цен на заправках. При этом компенсировать сокращение поступлений в бюджет предлагается за счет энергетический компаний, которые значительно увеличили свои доходы в условиях роста цен на топливо.
В среду стало известно, что цена бензина Аи-95
выросла до рекордных для Бельгии
2,14 евро за литр. Бельгийские СМИ опасаются дальнейшего роста цен на фоне решения Евросоюза ввести частичное эмбарго на поставки нефти из России
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