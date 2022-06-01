https://ria.ru/20220601/bayden-1792468442.html

Байден объявил о новом пакете военной поддержки Украине

Байден объявил о новом пакете военной поддержки Украине - РИА Новости, 01.06.2022

Байден объявил о новом пакете военной поддержки Украине

Президент США Джо Байден объявил о новых военных поставках Украине, они включают в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:51

2022-06-01T19:51

2022-06-01T20:56

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новых военных поставках Украине, они включают в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.Кроме того, Пентагон отметил, что в список входят также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.Ранее глава Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать новые системы для атак по территории России. В свою очередь, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не доверяет заявлениям Киева, а компетентные ведомства принимают соответствующие меры по защите страны. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791468048.html

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в мире, украина, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, нато