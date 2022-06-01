https://ria.ru/20220601/bayden-1792233612.html

Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией"

Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией" - РИА Новости, 01.06.2022

Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией"

Президент США Джо Байден заявил, что если США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет принимать прямое участие в конфликте на Украине. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T04:44

2022-06-01T04:44

2022-06-01T09:39

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что если США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет принимать прямое участие в конфликте на Украине.Байден отметил, что США не поощряют нанесение Украиной ударов за ее пределами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/stoimost-1792230315.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша