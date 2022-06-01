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Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией" - РИА Новости, 01.06.2022
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Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией"
Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией" - РИА Новости, 01.06.2022
Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией"
Президент США Джо Байден заявил, что если США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет принимать прямое участие в конфликте на Украине. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:44
2022-06-01T09:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что если США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет принимать прямое участие в конфликте на Украине.Байден отметил, что США не поощряют нанесение Украиной ударов за ее пределами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, сша
04:44 01.06.2022 (обновлено: 09:39 01.06.2022)
 
Байден заявил, что США "не ищут войны между НАТО и Россией"

Президент США Байден: Вашингтон не ищет войны НАТО и России из-за Украины

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что если США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет принимать прямое участие в конфликте на Украине.
"Мы не ищем войны между НАТО и Россией... Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы", - сообщил Байден в статье, опубликованной в New York Times.
Байден отметил, что США не поощряют нанесение Украиной ударов за ее пределами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
ПТРК Джавелин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:23
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