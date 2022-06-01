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Байден назвал "цель" США в украинском кризисе - РИА Новости, 01.06.2022
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Байден назвал "цель" США в украинском кризисе
Байден назвал "цель" США в украинском кризисе - РИА Новости, 01.06.2022
Байден назвал "цель" США в украинском кризисе
Соединенные Штаты хотят видеть Украину "демократической" и "процветающей", об этом заявил президент США Джо Байден в статье, посвященной украинскому кризису,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:27
2022-06-01T04:27
в мире
сша
джо байден
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
нато
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты хотят видеть Украину "демократической" и "процветающей", об этом заявил президент США Джо Байден в статье, посвященной украинскому кризису, для газеты The New York Times.По его утверждению, "цель Америки проста": Вашингтон хочет видеть Украину "демократической, независимой, суверенной и процветающей".При этом он заявил, что США не стремятся к войне между НАТО и Россией. По его словам, пока Соединенные Штаты или их союзники "не будут атакованы", они не будут напрямую участвовать в кризисе и отправлять войска на Украину.Ранее Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне начавшейся спецоперации Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
https://ria.ru/20220531/lavrov-1792174803.html
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, нато
04:27 01.06.2022
 
Байден назвал "цель" США в украинском кризисе

Президент Байден заявил, что США хотят превратить Украину в "процветающую демократию"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты хотят видеть Украину "демократической" и "процветающей", об этом заявил президент США Джо Байден в статье, посвященной украинскому кризису, для газеты The New York Times.
По его утверждению, "цель Америки проста": Вашингтон хочет видеть Украину "демократической, независимой, суверенной и процветающей".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Лавров: Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран
При этом он заявил, что США не стремятся к войне между НАТО и Россией. По его словам, пока Соединенные Штаты или их союзники "не будут атакованы", они не будут напрямую участвовать в кризисе и отправлять войска на Украину.
Ранее Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне начавшейся спецоперации Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 22:05Специальная военная операция на Украине
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