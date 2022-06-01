https://ria.ru/20220601/bayden-1792233040.html

Байден назвал "цель" США в украинском кризисе

Байден назвал "цель" США в украинском кризисе - РИА Новости, 01.06.2022

Байден назвал "цель" США в украинском кризисе

Соединенные Штаты хотят видеть Украину "демократической" и "процветающей", об этом заявил президент США Джо Байден в статье, посвященной украинскому кризису,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T04:27

2022-06-01T04:27

2022-06-01T04:27

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты хотят видеть Украину "демократической" и "процветающей", об этом заявил президент США Джо Байден в статье, посвященной украинскому кризису, для газеты The New York Times.По его утверждению, "цель Америки проста": Вашингтон хочет видеть Украину "демократической, независимой, суверенной и процветающей".При этом он заявил, что США не стремятся к войне между НАТО и Россией. По его словам, пока Соединенные Штаты или их союзники "не будут атакованы", они не будут напрямую участвовать в кризисе и отправлять войска на Украину.Ранее Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне начавшейся спецоперации Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.

https://ria.ru/20220531/lavrov-1792174803.html

https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792216027.html

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в мире, сша, джо байден, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, нато