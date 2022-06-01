11:07 01.06.2022 (обновлено: 12:22 01.06.2022)
Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ
Подразделения ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей снабжения
© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
"Поселок Новоселовка Вторая освобожден от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", — говорится в публикации.
Продолжается окружение украинской группировки в городе, добавили в ведомстве.
Как отмечал 24 мая официальный представитель ДНР Эдуард Басурин, подразделения Народной милиции не собираются входить в Авдеевку, так как там находится одно из крупнейших химических производств в Европе — "Коксохим". Украинские военные обстреливают оттуда территорию ДНР в надежде на ответный артиллерийский огонь и нанесение ущерба предприятию. По словам Басурина, военные будут блокировать город и отрезать украинскую группировку от путей снабжения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.