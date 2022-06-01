https://ria.ru/20220601/avdeevka-1792277514.html

Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ

Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022

Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ

Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:07

2022-06-01T11:07

2022-06-01T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.Продолжается окружение украинской группировки в городе, добавили в ведомстве.Авдеевка находится к северу от Донецка и входит в состав Донецкой агломерации. Сейчас город контролирует Украина.Как отмечал 24 мая официальный представитель ДНР Эдуард Басурин, подразделения Народной милиции не собираются входить в Авдеевку, так как там находится одно из крупнейших химических производств в Европе — "Коксохим". Украинские военные обстреливают оттуда территорию ДНР в надежде на ответный артиллерийский огонь и нанесение ущерба предприятию. По словам Басурина, военные будут блокировать город и отрезать украинскую группировку от путей снабжения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, ситуация в днр и лнр