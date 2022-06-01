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Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/avdeevka-1792277514.html
Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ
Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ
Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:07
2022-06-01T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.Продолжается окружение украинской группировки в городе, добавили в ведомстве.Авдеевка находится к северу от Донецка и входит в состав Донецкой агломерации. Сейчас город контролирует Украина.Как отмечал 24 мая официальный представитель ДНР Эдуард Басурин, подразделения Народной милиции не собираются входить в Авдеевку, так как там находится одно из крупнейших химических производств в Европе — "Коксохим". Украинские военные обстреливают оттуда территорию ДНР в надежде на ответный артиллерийский огонь и нанесение ущерба предприятию. По словам Басурина, военные будут блокировать город и отрезать украинскую группировку от путей снабжения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, ситуация в днр и лнр
11:07 01.06.2022 (обновлено: 12:22 01.06.2022)
 
Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ

Подразделения ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей снабжения

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
"Поселок Новоселовка Вторая освобожден от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", — говорится в публикации.
Продолжается окружение украинской группировки в городе, добавили в ведомстве.
Авдеевка находится к северу от Донецка и входит в состав Донецкой агломерации. Сейчас город контролирует Украина.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Снова наступаем". Куда перебрасывают войска после штурма Мариуполя
Как отмечал 24 мая официальный представитель ДНР Эдуард Басурин, подразделения Народной милиции не собираются входить в Авдеевку, так как там находится одно из крупнейших химических производств в Европе — "Коксохим". Украинские военные обстреливают оттуда территорию ДНР в надежде на ответный артиллерийский огонь и нанесение ущерба предприятию. По словам Басурина, военные будут блокировать город и отрезать украинскую группировку от путей снабжения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 15:01Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку, заявил Басурин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныАвдеевкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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