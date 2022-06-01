Рейтинг@Mail.ru
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/asean-1792264621.html
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2022
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД
Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:29
2022-06-01T10:50
в мире
нато
экономическое сообщество асеан
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов."Делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов", - сказал Моргулов в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".По его словам, "в первую очередь речь идёт о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220512/kambodzha-1788184317.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, экономическое сообщество асеан, китай, россия
10:29 01.06.2022 (обновлено: 10:50 01.06.2022)
 
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД

В МИД заявили, что НАТО делает откровенные попытки расколоть АСЕАН

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.
"Делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов", - сказал Моргулов в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
По его словам, "в первую очередь речь идёт о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:55
Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи
 
В миреНАТОЭкономическое сообщество АСЕАНКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала