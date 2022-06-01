https://ria.ru/20220601/asean-1792264621.html

НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД

НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2022

НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД

Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:29

2022-06-01T10:29

2022-06-01T10:50

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов."Делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов", - сказал Моргулов в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".По его словам, "в первую очередь речь идёт о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20220512/kambodzha-1788184317.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, экономическое сообщество асеан, китай, россия