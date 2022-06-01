https://ria.ru/20220601/asean-1792264621.html
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2022
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД
Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:29
2022-06-01T10:29
2022-06-01T10:50
в мире
нато
экономическое сообщество асеан
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запад пытается расколоть АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов."Делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов", - сказал Моргулов в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".По его словам, "в первую очередь речь идёт о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220512/kambodzha-1788184317.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, экономическое сообщество асеан, китай, россия
10:29 01.06.2022 (обновлено: 10:50 01.06.2022)
НАТО пытается расколоть АСЕАН, заявили в МИД
В МИД заявили, что НАТО делает откровенные попытки расколоть АСЕАН