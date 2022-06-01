https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
2022-06-01T11:10
2022-06-01T11:10
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донбасс
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В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса. В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.
2022-06-01T11:10
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PT1M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, в мире, донбасс, видео
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
2022-06-01T11:10
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PT1M07S
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.