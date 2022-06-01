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Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
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Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
2022-06-01T11:10
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видео
в мире
донбасс
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В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса. В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.
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60
видео, в мире, донбасс, видео
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
2022-06-01T11:10
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PT1M07S
11:10 01.06.2022
 

Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса

Читать ria.ru в
В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.
 
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