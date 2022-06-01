https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса

Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022

Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса

В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.

2022-06-01T11:10

2022-06-01T11:10

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донбасс

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В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области.

донбасс

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Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса В Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса. В память о погибших в Донецке установлен мемориал. Здесь ежегодно в день защиты детей собираются сотни жителей Донецкой области. 2022-06-01T11:10 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, в мире, донбасс, видео