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Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/aktsiya-1792491918.html
Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса
Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса
Посольство США отреагировало на акцию, которую в среду у стен дипмиссии провели активисты, развернув транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:20
2022-06-01T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сша
москва
посольство сша в рф
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посольство США отреагировало на акцию, которую в среду у стен дипмиссии провели активисты, развернув транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США", заявив, что уважают право на мирные собрания, но при этом раскритиковав действия России."США уважают право на мирные собрания и свободное выражение мнения, даже в случаях, когда мы с ним не согласны. Эти ценности закреплены в нашей конституции", - заявили РИА Новости в посольстве США в Москве.При этом в американской дипмиссии раскритиковали инциденты в городах России, связанные с антивоенными митингами.В ночь на 1 июня на стены здания американской дипмиссии в Москве спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса. Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. Утром в среду группа активистов продолжила акцию у американского посольства в Москве, развернув под стенами здания транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США".По подсчетам властей ДНР, за восемь лет конфликта только в этой республике погибли 117 детей, в том числе 35 - с февраля этого года. Ранее в мининформации ДНР сообщали, что украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777 калибром 155 мм. Власти ДНР говорят, что Донецк сейчас подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года.
донбасс
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353
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На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса.
2022-06-01T23:20
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"Кровь детей Донбасса на руках военщины США" – акция у американского посольства в Москве
Акция у американского посольства в Москве продолжается - развернут транспарант "Кровь детей Донбасса на руках военщины США"
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в мире, донбасс, сша, москва, посольство сша в рф, россия, видео
Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посольство США отреагировало на акцию, которую в среду у стен дипмиссии провели активисты, развернув транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США", заявив, что уважают право на мирные собрания, но при этом раскритиковав действия России.
2022-06-01T23:20
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PT2M57S
23:20 01.06.2022
 
Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса

Посольство США в России прокомментировало акцию с транспарантом о погибших детях Донбасса

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСвечи и фотоколлажи в память о детях Донбасса, установленные участниками акции у посольства США в Москве
Свечи и фотоколлажи в память о детях Донбасса, установленные участниками акции у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Свечи и фотоколлажи в память о детях Донбасса, установленные участниками акции у посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посольство США отреагировало на акцию, которую в среду у стен дипмиссии провели активисты, развернув транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США", заявив, что уважают право на мирные собрания, но при этом раскритиковав действия России.
"США уважают право на мирные собрания и свободное выражение мнения, даже в случаях, когда мы с ним не согласны. Эти ценности закреплены в нашей конституции", - заявили РИА Новости в посольстве США в Москве.
При этом в американской дипмиссии раскритиковали инциденты в городах России, связанные с антивоенными митингами.
В ночь на 1 июня на стены здания американской дипмиссии в Москве спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса. Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. Утром в среду группа активистов продолжила акцию у американского посольства в Москве, развернув под стенами здания транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США".
По подсчетам властей ДНР, за восемь лет конфликта только в этой республике погибли 117 детей, в том числе 35 - с февраля этого года. Ранее в мининформации ДНР сообщали, что украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777 калибром 155 мм. Власти ДНР говорят, что Донецк сейчас подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСШАМоскваПосольство США в РФРоссия
 
 
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