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Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса

Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022

Посольство США отреагировало на акцию в память погибших детей Донбасса

Посольство США отреагировало на акцию, которую в среду у стен дипмиссии провели активисты, развернув транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T23:20

2022-06-01T23:20

2022-06-01T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

сша

москва

посольство сша в рф

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посольство США отреагировало на акцию, которую в среду у стен дипмиссии провели активисты, развернув транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США", заявив, что уважают право на мирные собрания, но при этом раскритиковав действия России."США уважают право на мирные собрания и свободное выражение мнения, даже в случаях, когда мы с ним не согласны. Эти ценности закреплены в нашей конституции", - заявили РИА Новости в посольстве США в Москве.При этом в американской дипмиссии раскритиковали инциденты в городах России, связанные с антивоенными митингами.В ночь на 1 июня на стены здания американской дипмиссии в Москве спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса. Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. Утром в среду группа активистов продолжила акцию у американского посольства в Москве, развернув под стенами здания транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США".По подсчетам властей ДНР, за восемь лет конфликта только в этой республике погибли 117 детей, в том числе 35 - с февраля этого года. Ранее в мининформации ДНР сообщали, что украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777 калибром 155 мм. Власти ДНР говорят, что Донецк сейчас подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года.

донбасс

сша

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. 2022-06-01T23:20 true PT2M57S

"Кровь детей Донбасса на руках военщины США" – акция у американского посольства в Москве Акция у американского посольства в Москве продолжается - развернут транспарант "Кровь детей Донбасса на руках военщины США" 2022-06-01T23:20 true PT0M28S

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Наталья Макарова

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