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В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля
В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля - РИА Новости, 01.06.2022
В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля
Строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:19
2022-06-01T12:19
2022-06-01T12:56
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
алексей лихачев
в мире
россия
египет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома", президент "Атомстройэкспорта" Александр Локшин."Формальная дата - 11 июля. Может быть, днем раньше, днем позже", - сказал он журналистам.Гендиректор " Росатома" Алексей Лихачев в январе заявлял, что в июле планируется начало строительства первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким – постфукусимским - стандартам безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа", алексей лихачев, в мире, россия, египет
12:19 01.06.2022 (обновлено: 12:56 01.06.2022)
В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля
В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС "Аль-Дабаа" в Египте в середине июля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома", президент "Атомстройэкспорта" Александр Локшин.
"Формальная дата - 11 июля. Может быть, днем раньше, днем позже", - сказал он журналистам.
Гендиректор " Росатома
" Алексей Лихачев
в январе заявлял, что в июле планируется начало строительства первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа
". Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.
В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.
АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким – постфукусимским - стандартам безопасности.