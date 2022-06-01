https://ria.ru/20220601/aes-1792300339.html

В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля

В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля - РИА Новости, 01.06.2022

В "Росатоме" допустили начало строительства АЭС в Египте в середине июля

Строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:19

2022-06-01T12:19

2022-06-01T12:56

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "эль-дабаа"

алексей лихачев

в мире

россия

египет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома", президент "Атомстройэкспорта" Александр Локшин."Формальная дата - 11 июля. Может быть, днем раньше, днем позже", - сказал он журналистам.Гендиректор " Росатома" Алексей Лихачев в январе заявлял, что в июле планируется начало строительства первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким – постфукусимским - стандартам безопасности.

https://ria.ru/20220518/vengriya-1789286204.html

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египет

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа", алексей лихачев, в мире, россия, египет