https://ria.ru/20220601/aeroporty-1792228294.html
СМИ: российские аэропорты попросили открыть duty free на внутренних рейсах
СМИ: российские аэропорты попросили открыть duty free на внутренних рейсах - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ: российские аэропорты попросили открыть duty free на внутренних рейсах
Российские аэропорты обратились к правительству с предложением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, что позволит воздушным гаваням... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T02:16
2022-06-01T02:16
2022-06-01T10:29
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские аэропорты обратились к правительству с предложением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, что позволит воздушным гаваням нарастить прибыль на фоне снижения пассажиропотока, пишет РБК со ссылкой на совладельца и главу совета директоров Внуково Виталия Ванцева.Беспошлинная торговля, как отмечают авторы инициативы, позволит пассажирам приобретать товары без таможенных пошлин дешевле рыночной цены.Аэропорты предлагают разрешить подобные торговые точки до конца следующего года. По словам Ванцева, в настоящее время данную инициативу изучают аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, эти сведения подтвердил его представитель.Как отметил Ванцев, подобные торговые точки в зоне внутренних рейсов открыты во многих странах. Пассажиры, по его словам, уже заплатили налоги, приобретя билеты, и рост их трат в аэропорту принесет пользу для государства.
https://ria.ru/20220601/putevki-1792225413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, новости - туризм
02:16 01.06.2022 (обновлено: 10:29 01.06.2022)
СМИ: российские аэропорты попросили открыть duty free на внутренних рейсах
РБК: российские аэропорты попросили разрешить duty free для пассажиров внутренних рейсов