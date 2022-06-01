https://ria.ru/20220601/aeroflot-1792481779.html
Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи
Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи - РИА Новости, 02.06.2022
Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи
Аэрофлот в среду приступил к выполнению программы прямых полетов из регионов России в Сочи, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-01T21:18
2022-06-01T21:18
2022-06-02T10:18
аэрофлот
сочи
санкт-петербург
россия
airbus a320
казань
омск
пермь
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Аэрофлот в среду приступил к выполнению программы прямых полетов из регионов России в Сочи, сообщает авиакомпания.Первые рейсы на черноморский курорт вылетели из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени.Ежедневные полеты будут выполняться из девяти городов РФ на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.Расписание полетов в Сочи максимально отвечает потребностям пассажиров в регулярных рейсах по самым востребованным направлениям внутрироссийской сети Аэрофлота. Программа таких рейсов - еще одно решение авиакомпании, направленное на развитие внутреннего туризма и повышение связанности регионов, отметили в Аэрофлоте.
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аэрофлот, сочи, санкт-петербург, россия, airbus a320, казань, омск, пермь, уфа, нижний новгород, тюмень, новости - туризм
21:18 01.06.2022 (обновлено: 10:18 02.06.2022)
Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи
Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи