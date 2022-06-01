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Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи

Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи - РИА Новости, 02.06.2022

Аэрофлот открыл прямые рейсы из девяти городов России в Сочи

Аэрофлот в среду приступил к выполнению программы прямых полетов из регионов России в Сочи, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-01T21:18

2022-06-01T21:18

2022-06-02T10:18

аэрофлот

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санкт-петербург

россия

airbus a320

казань

омск

пермь

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Аэрофлот в среду приступил к выполнению программы прямых полетов из регионов России в Сочи, сообщает авиакомпания.Первые рейсы на черноморский курорт вылетели из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени.Ежедневные полеты будут выполняться из девяти городов РФ на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.Расписание полетов в Сочи максимально отвечает потребностям пассажиров в регулярных рейсах по самым востребованным направлениям внутрироссийской сети Аэрофлота. Программа таких рейсов - еще одно решение авиакомпании, направленное на развитие внутреннего туризма и повышение связанности регионов, отметили в Аэрофлоте.

https://ria.ru/20220513/samolety-1788424551.html

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