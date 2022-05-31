https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html

Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины

Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины

Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:29

2022-05-31T08:29

2022-05-31T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

херсонская область

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Украинский народ стал заложником представителей нациствующей верхушки Украины, которая через свои органы гестапо – СБУ - держит население в страхе. Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха", - сказал Стремоусов.По его словам, Зеленский делает популистские заявления, которые вкладывают ему в уста западные кураторы."Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме", - подчеркнул замглавы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/osvobozhdenie-1791509866.html

https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, херсонская область , служба безопасности украины