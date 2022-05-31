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Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html
Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины
Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины
Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:29
2022-05-31T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
херсонская область
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Украинский народ стал заложником представителей нациствующей верхушки Украины, которая через свои органы гестапо – СБУ - держит население в страхе. Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха", - сказал Стремоусов.По его словам, Зеленский делает популистские заявления, которые вкладывают ему в уста западные кураторы."Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме", - подчеркнул замглавы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220529/osvobozhdenie-1791509866.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, херсонская область , служба безопасности украины
08:29 31.05.2022
 
Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины

Замглавы администрации Херсонской области назвал Зеленского резидентом западных хозяев

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКопия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне
Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинский народ стал заложником представителей нациствующей верхушки Украины, которая через свои органы гестапо – СБУ - держит население в страхе. Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха", - сказал Стремоусов.
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По его словам, Зеленский делает популистские заявления, которые вкладывают ему в уста западные кураторы.
"Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме", - подчеркнул замглавы администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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