13:25 31.05.2022 (обновлено: 14:36 31.05.2022)
Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на десять процентов
Мэр Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве до 23 508 рублей с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимального размера заработной платы в столице до 23 508 рублей, сообщили в пресс-службе правительства города.
"С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата составит 23 508 рублей в месяц, что на десять процентов выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года — 21 371 рубль", — уточнили в мэрии.
В Москве также на десять процентов поднимут величину прожиточного минимума, которая в расчете на душу населения достигнет 20 585 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.
Отмечается, что размер прожиточного минимума используют для определения права граждан получать отдельные социальные выплаты и услуги, жилищные субсидии и бесплатную юридическую помощь, а также в некоторых других случаях.
Правительство Москвы приняло перечисленные меры для поддержки граждан в условиях санкционного давления.
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