https://ria.ru/20220531/zarplata-1792010590.html

Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на десять процентов

Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на десять процентов - РИА Новости, 31.05.2022

Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на десять процентов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимального размера заработной платы в столице до 23 508 рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:25

2022-05-31T13:25

2022-05-31T14:36

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимального размера заработной платы в столице до 23 508 рублей, сообщили в пресс-службе правительства города.В Москве также на десять процентов поднимут величину прожиточного минимума, которая в расчете на душу населения достигнет 20 585 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.Отмечается, что размер прожиточного минимума используют для определения права граждан получать отдельные социальные выплаты и услуги, жилищные субсидии и бесплатную юридическую помощь, а также в некоторых других случаях.Правительство Москвы приняло перечисленные меры для поддержки граждан в условиях санкционного давления.

https://ria.ru/20220422/moskva-1784864104.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей собянин, москва