https://ria.ru/20220531/zaderzhanie-1791942417.html
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе - РИА Новости, 31.05.2022
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе
Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:32
2022-05-31T10:32
2022-05-31T12:21
происшествия
всеволожск
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в воскресенье днем в компьютерном клубе города Всеволожска обнаружили тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, с женщиной мог расправиться ее знакомый, который скрылся с места преступления."Подозреваемый задержан следственным органом в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - информирует официальный Telegram-канал областного следственного управления.Как отмечает следственное ведомство, в суд направлено ходатайство об аресте мужчины.По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, убитая якобы стала жертвой бывшего сожителя, от которого она вернулась к мужу. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html
всеволожск
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, всеволожск, ленинградская область
10:32 31.05.2022 (обновлено: 12:21 31.05.2022)
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины в компьютерном клубе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в воскресенье днем в компьютерном клубе города Всеволожска
обнаружили тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, с женщиной мог расправиться ее знакомый, который скрылся с места преступления.
"Подозреваемый задержан следственным органом в порядке статьи 91 УПК РФ
. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - информирует официальный Telegram-канал областного следственного управления.
Как отмечает следственное ведомство, в суд направлено ходатайство об аресте мужчины.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, убитая якобы стала жертвой бывшего сожителя, от которого она вернулась к мужу. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.