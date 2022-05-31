Рейтинг@Mail.ru
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/zaderzhanie-1791942417.html
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе - РИА Новости, 31.05.2022
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе
Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:32
2022-05-31T12:21
происшествия
всеволожск
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791982821_3:0:988:554_1920x0_80_0_0_0e101d02b6bbb7dd649071d046d9cc78.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в воскресенье днем в компьютерном клубе города Всеволожска обнаружили тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, с женщиной мог расправиться ее знакомый, который скрылся с места преступления."Подозреваемый задержан следственным органом в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - информирует официальный Telegram-канал областного следственного управления.Как отмечает следственное ведомство, в суд направлено ходатайство об аресте мужчины.По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, убитая якобы стала жертвой бывшего сожителя, от которого она вернулась к мужу. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html
всеволожск
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791982821_249:0:988:554_1920x0_80_0_0_545422ccac1cb070683933cbf343c424.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, всеволожск, ленинградская область
10:32 31.05.2022 (обновлено: 12:21 31.05.2022)
 
Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины в компьютерном клубе

© СУСК России по Ленинградской областиВ Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве женщины в компьютерном клубе
В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве женщины в компьютерном клубе
© СУСК России по Ленинградской области
В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве женщины в компьютерном клубе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в воскресенье днем в компьютерном клубе города Всеволожска обнаружили тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, с женщиной мог расправиться ее знакомый, который скрылся с места преступления.
"Подозреваемый задержан следственным органом в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - информирует официальный Telegram-канал областного следственного управления.
Как отмечает следственное ведомство, в суд направлено ходатайство об аресте мужчины.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, убитая якобы стала жертвой бывшего сожителя, от которого она вернулась к мужу. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:12
Житель Омска получил срок за убийство жены, отказавшейся ему готовить
 
ПроисшествияВсеволожскЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала