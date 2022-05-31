https://ria.ru/20220531/zaderzhanie-1791942417.html

Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе

Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе - РИА Новости, 31.05.2022

Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве в компьютерном клубе

Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:32

2022-05-31T10:32

2022-05-31T12:21

происшествия

всеволожск

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791982821_3:0:988:554_1920x0_80_0_0_0e101d02b6bbb7dd649071d046d9cc78.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело ранее нашли в компьютерном клубе в Ленинградской области, задержан, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в воскресенье днем в компьютерном клубе города Всеволожска обнаружили тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, с женщиной мог расправиться ее знакомый, который скрылся с места преступления."Подозреваемый задержан следственным органом в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - информирует официальный Telegram-канал областного следственного управления.Как отмечает следственное ведомство, в суд направлено ходатайство об аресте мужчины.По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, убитая якобы стала жертвой бывшего сожителя, от которого она вернулась к мужу. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html

всеволожск

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, всеволожск, ленинградская область