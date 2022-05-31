https://ria.ru/20220531/yunesko-1792160195.html

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации - РИА Новости, 31.05.2022

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:52

2022-05-31T18:52

2022-05-31T20:00

юнеско

россия

украина

оон

в мире

алексей гончаренко

новости культуры

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства-члена организации."Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", - прокомментировал запрос Украины представитель пресс-службы ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20220507/oon-1787358121.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юнеско, россия, украина, оон, в мире, алексей гончаренко, новости культуры