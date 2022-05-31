https://ria.ru/20220531/yunesko-1792160195.html
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации - РИА Новости, 31.05.2022
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации
Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:52
2022-05-31T18:52
2022-05-31T20:00
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украина
оон
в мире
алексей гончаренко
новости культуры
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства-члена организации."Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", - прокомментировал запрос Украины представитель пресс-службы ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20220507/oon-1787358121.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнеско, россия, украина, оон, в мире, алексей гончаренко, новости культуры
18:52 31.05.2022 (обновлено: 20:00 31.05.2022)
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации