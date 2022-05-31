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ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации - РИА Новости, 31.05.2022
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ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации - РИА Новости, 31.05.2022
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации
Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:52
2022-05-31T20:00
юнеско
россия
украина
оон
в мире
алексей гончаренко
новости культуры
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства-члена организации."Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", - прокомментировал запрос Украины представитель пресс-службы ЮНЕСКО.
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юнеско, россия, украина, оон, в мире, алексей гончаренко, новости культуры
18:52 31.05.2022 (обновлено: 20:00 31.05.2022)
 
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства-члена организации.
"Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", - прокомментировал запрос Украины представитель пресс-службы ЮНЕСКО.
Встреча глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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ЮНЕСКОРоссияУкраинаООНВ миреАлексей ГончаренкоНовости культуры
 
 
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