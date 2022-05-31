https://ria.ru/20220531/youtube-1792013533.html

Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube

Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube - РИА Новости, 31.05.2022

Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:30

2022-05-31T13:30

2022-05-31T13:39

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube."Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается", - говорится в сообщении РКН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/youtube-1790824741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube