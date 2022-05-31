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Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube - РИА Новости, 31.05.2022
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Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube
Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube - РИА Новости, 31.05.2022
Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:30
2022-05-31T13:39
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube."Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается", - говорится в сообщении РКН.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
13:30 31.05.2022 (обновлено: 13:39 31.05.2022)
 
Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube

Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:57В России
Захарова объяснила нежелание YouTube уходить из России
"Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается", - говорится в сообщении РКН.
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTube
 
 
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