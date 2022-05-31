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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/yasinovataya-1791923377.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 8.30 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:06
2022-05-31T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
авдеевка
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении в Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка, всего выпущено шесть мин.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
09:06 31.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении в Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка, всего выпущено шесть мин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
Инфографика
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

Патрульный народной милиции ЛНР у воронки от авиаудара ВСУ в освобожденном селе Яцковка
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

Девушка едет на велосипеде мимо разрушенных обстрелами ВСУ домов в освобожденном селе Яцковка
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применялась тактика выжженной земли.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

Жительница освобожденного села Рубцы в своем разрушенном обстрелами ВСУ доме.
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

Буксирно-моторный катер БМК-130 на берегу обмелевшего Оскольского водохранилища на освобожденных территориях Донецкой области
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

Патруль народной милиции ЛНР у взорванных железнодорожных путей в районе села Яцковка
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

Патрульный народной милиции ЛНР едет мимо бывшего Исполнительного комитета Лиманской городской рады в освобожденном селе Яцковка
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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