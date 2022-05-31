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В Оренбуржье яровыми засеяно свыше 3,5 млн гектаров
В Оренбуржье яровыми засеяно свыше 3,5 млн гектаров - РИА Новости, 31.05.2022
В Оренбуржье яровыми засеяно свыше 3,5 млн гектаров
В текущем году в Оренбуржье засеяно свыше 3,5 миллионов гектар яровых культур, что внесет серьёзный вклад в продовольственную безопасность России, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:46
2022-05-31T12:46
2022-05-31T12:46
оренбургская область
денис паслер
экономика
россия
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 31 мая- РИА Новости. В текущем году в Оренбуржье засеяно свыше 3,5 миллионов гектар яровых культур, что внесет серьёзный вклад в продовольственную безопасность России, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."Оренбургская область вносит серьёзный вклад в продовольственную безопасность России, мы обеспечиваем зерном не только себя, но и жителей других регионов. Для нас стратегически важно повести посевную эффективно и в оптимальные сроки. Погода в регионе нормализовалась, мы рассчитываем завершить яровой сев как можно скорее",- цитирует пресс-служба губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.Так, общая площадь ярового сева в текущем году составляет 3591,1 тысяч гектаров , в том числе зерновых и зернобобовых – более 2099 тысяч гектаров. Лидерами посевной компании 2022 года стали сельхозхозяйства Грачевского, Илекского и Курманаевского районов.В регионе продолжается подготовка паров, однократная обработка проведена на площади свыше 490 тысяч гектаров – это 48% от намеченного плана и завершаются работы по подкормке озимых зерновых культур.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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денис паслер, экономика, россия, оренбургская область
ОРЕНБУРГ, 31 мая- РИА Новости. В текущем году в Оренбуржье засеяно свыше 3,5 миллионов гектар яровых культур, что внесет серьёзный вклад в продовольственную безопасность России, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Оренбургская область вносит серьёзный вклад в продовольственную безопасность России
, мы обеспечиваем зерном не только себя, но и жителей других регионов. Для нас стратегически важно повести посевную эффективно и в оптимальные сроки. Погода в регионе нормализовалась, мы рассчитываем завершить яровой сев как можно скорее",- цитирует пресс-служба губернатора Оренбуржья Дениса Паслера
.
Так, общая площадь ярового сева в текущем году составляет 3591,1 тысяч гектаров , в том числе зерновых и зернобобовых – более 2099 тысяч гектаров. Лидерами посевной компании 2022 года стали сельхозхозяйства Грачевского, Илекского и Курманаевского районов.
В регионе продолжается подготовка паров, однократная обработка проведена на площади свыше 490 тысяч гектаров – это 48% от намеченного плана и завершаются работы по подкормке озимых зерновых культур.