https://ria.ru/20220531/xiaomi-1791943675.html

Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации

Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации - РИА Новости, 31.05.2022

Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации

Компания Xiaomi намерена выпустить следующее поколение планшета Xiaomi Pad, в которое войдут несколько моделей. Об этом сообщает портал 91mobiles, ссылаясь на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:36

2022-05-31T10:36

2022-05-31T10:36

наука

технологии

qualcomm

xiaomi inc

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена выпустить следующее поколение планшета Xiaomi Pad, в которое войдут несколько моделей. Об этом сообщает портал 91mobiles, ссылаясь на информацию в сертификационной базе данных ЕЭС.Серия Xiaomi Pad 6 включит четыре модели: Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G и планшет под брендом Redmi. Три модели будут использовать процессоры от Qualcomm и MediaTek (в зависимости от рынка). Вероятно, что в топовой модели достанется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1 или MediaTek Dimensity 9000.Планшеты смогут заряжаться на мощности в 120 Вт, что практически вдвое больше, чем на актуальном Xiaomi Pad 5. Как минимум одна модель "шестерки" получит экран с поддержкой технологии LTPO с частотой обновления 144 Гц, улучшенные динамики и новую версию системы MIUI для планшетов.Серия Xiaomi Pad 6 дебютирует в третьем квартале 2022 года, вероятно, в августе. Цена устройства не раскрывается — пятерка на российском рынке предлагается от 37 000 рублей.

https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, qualcomm, xiaomi inc