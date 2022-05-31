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Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации - РИА Новости, 31.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220531/xiaomi-1791943675.html
Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации
Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации - РИА Новости, 31.05.2022
Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации
Компания Xiaomi намерена выпустить следующее поколение планшета Xiaomi Pad, в которое войдут несколько моделей. Об этом сообщает портал 91mobiles, ссылаясь на... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:36
2022-05-31T10:36
наука
технологии
qualcomm
xiaomi inc
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена выпустить следующее поколение планшета Xiaomi Pad, в которое войдут несколько моделей. Об этом сообщает портал 91mobiles, ссылаясь на информацию в сертификационной базе данных ЕЭС.Серия Xiaomi Pad 6 включит четыре модели: Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G и планшет под брендом Redmi. Три модели будут использовать процессоры от Qualcomm и MediaTek (в зависимости от рынка). Вероятно, что в топовой модели достанется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1 или MediaTek Dimensity 9000.Планшеты смогут заряжаться на мощности в 120 Вт, что практически вдвое больше, чем на актуальном Xiaomi Pad 5. Как минимум одна модель "шестерки" получит экран с поддержкой технологии LTPO с частотой обновления 144 Гц, улучшенные динамики и новую версию системы MIUI для планшетов.Серия Xiaomi Pad 6 дебютирует в третьем квартале 2022 года, вероятно, в августе. Цена устройства не раскрывается — пятерка на российском рынке предлагается от 37 000 рублей.
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Керилл Каримов
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технологии, qualcomm, xiaomi inc
10:36 31.05.2022
 

Будущий планшет Xiaomi рассекречен до презентации

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена выпустить следующее поколение планшета Xiaomi Pad, в которое войдут несколько моделей. Об этом сообщает портал 91mobiles, ссылаясь на информацию в сертификационной базе данных ЕЭС.
Серия Xiaomi Pad 6 включит четыре модели: Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G и планшет под брендом Redmi. Три модели будут использовать процессоры от Qualcomm и MediaTek (в зависимости от рынка). Вероятно, что в топовой модели достанется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1 или MediaTek Dimensity 9000.
Планшеты смогут заряжаться на мощности в 120 Вт, что практически вдвое больше, чем на актуальном Xiaomi Pad 5. Как минимум одна модель "шестерки" получит экран с поддержкой технологии LTPO с частотой обновления 144 Гц, улучшенные динамики и новую версию системы MIUI для планшетов.
Серия Xiaomi Pad 6 дебютирует в третьем квартале 2022 года, вероятно, в августе. Цена устройства не раскрывается — пятерка на российском рынке предлагается от 37 000 рублей.
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