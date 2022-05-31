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Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов
Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов - РИА Новости, 31.05.2022
Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов
Пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей погибших российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:53
2022-05-31T13:53
2022-05-31T13:53
образование - общество
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
украина
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей погибших российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы."Для детей участников спецоперации планируется особая поддержка – введена квота на поступление для обучения на бюджетной основе. Она составит 10% бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки. В Московской области квоту готовы предоставить 5 университетов. Поддерживать тех, кто каждый день ценой своей жизни отстаивает честь своей страны и народа в целом – наш общий долг. Оказывать всестороннюю помощь будем и впредь", - приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании 2 июня, добавили в пресс-службе. Квоту предоставят Государственному социально-гуманитарному университету, Государственному гуманитарно-технологическому университету, Московскому государственному областному университет, Государственному университету "Дубна", Технологическому университету имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова.
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образование - общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, украина, россия
Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов
Пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей погибших на Украине военных