https://ria.ru/20220531/vuzy-1792024686.html

Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов

Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов - РИА Новости, 31.05.2022

Детей погибших на Украине военных примут в подмосковные вузы без экзаменов

Пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей погибших российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:53

2022-05-31T13:53

2022-05-31T13:53

образование - общество

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

украина

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей погибших российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы."Для детей участников спецоперации планируется особая поддержка – введена квота на поступление для обучения на бюджетной основе. Она составит 10% бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки. В Московской области квоту готовы предоставить 5 университетов. Поддерживать тех, кто каждый день ценой своей жизни отстаивает честь своей страны и народа в целом – наш общий долг. Оказывать всестороннюю помощь будем и впредь", - приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании 2 июня, добавили в пресс-службе. Квоту предоставят Государственному социально-гуманитарному университету, Государственному гуманитарно-технологическому университету, Московскому государственному областному университет, Государственному университету "Дубна", Технологическому университету имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова.

https://ria.ru/20220531/deti-1791993836.html

московская область (подмосковье)

украина

россия

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Влада Копылова

образование - общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, украина, россия