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Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода - РИА Новости, 31.05.2022
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Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода
Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода - РИА Новости, 31.05.2022
Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода
Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского подхода, несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, заявил президент страны Александр Вучич после принесения... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:29
2022-05-31T13:29
в мире
сербия
россия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского подхода, несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, заявил президент страны Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославово Евангелия. Принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии."Горжусь сегодняшней Сербией, которая ведет себя в соответствии с принципами международного права, которая может осудить нарушение международного права недвусмысленно и ясно. Горжусь Сербией, у которой нет ни антизападного, ни русофобского подхода. К нам "добро пожаловали" и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире", - заявил Вучич собравшимся.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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в мире, сербия, россия, александр вучич
13:29 31.05.2022
 
Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода

Президент Вучич гордится, что в Сербии не допускают ни антизападный, ни русофобский подход

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского подхода, несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, заявил президент страны Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.
По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.
В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославово Евангелия. Принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии.
"Горжусь сегодняшней Сербией, которая ведет себя в соответствии с принципами международного права, которая может осудить нарушение международного права недвусмысленно и ясно. Горжусь Сербией, у которой нет ни антизападного, ни русофобского подхода. К нам "добро пожаловали" и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире", - заявил Вучич собравшимся.
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:45
Евродепутат пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
 
В миреСербияРоссияАлександр Вучич
 
 
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