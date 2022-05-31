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Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту президента Сербии - РИА Новости, 31.05.2022
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Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту президента Сербии
Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту президента Сербии - РИА Новости, 31.05.2022
Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич во вторник принес присягу в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок на пост главы государства и назвал... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:01
2022-05-31T13:01
в мире
александр вучич
милорад додик
справки
сербия
евросоюз
белград (город)
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник принес присягу в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок на пост главы государства и назвал приоритеты своего нового мандата.По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославова Евангелия, произнес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии."Приоритеты моего второго мандата звучат так: мир, стабильность, независимость в принятии решений, свобода, безопасность, здоровье, Европа, труд, труд и труд. Сербия – плод наших мыслей, мечты и дел, наш идеал, наша цель, сознание того, где мы находимся", - заявил Вучич собравшимся.Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде, окончил с отличием начальную и среднюю школу и был одним из лучших выпускников юридического факультета государственного университета в Белграде. С 1993 по 2008 Вучич был активным и высокопоставленным членом Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля, соседи по региону до сих пор припоминают ему "правые высказывания". В 2008 году лидер радикалов находился по обвинению в военных преступлениях под судом Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. Тогда будущий президент Сербии в 2012-2017 годах Томислав Николич и Вучич вышли из руководства СРП и сформировали СПП, которая победила на парламентских выборах 2012 года. Этому предшествовала мощнейшая кампания с двухсоттысячными протестами перед Скупщиной (заксобранием) и голодовкой Николича 2011 года, которую остановил Сербский патриарх Ириней на Пасху. Главным принципиальным отличием программы прогрессистов от радикалов стала готовность и стремление вступить в ЕС.Должность президента Сербии Александр Вучич занял по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года, после победы на выборах с результатом свыше 55% голосов. Николич перед тем оставил свой пост во главе партии к своему 65-летнему юбилею. По результатам выборов в Скупщину в июне 2020 года СПП Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании. Депутаты 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.
https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html
https://ria.ru/20220529/serbiya-1791555799.html
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в мире, александр вучич, милорад додик, справки, сербия, евросоюз, белград (город), босния и герцеговина, ивица дачич
13:01 31.05.2022
 
Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту президента Сербии

Президент Сербии Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту лидера страны

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник принес присягу в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок на пост главы государства и назвал приоритеты своего нового мандата.
По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.
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В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославова Евангелия, произнес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии.
"Приоритеты моего второго мандата звучат так: мир, стабильность, независимость в принятии решений, свобода, безопасность, здоровье, Европа, труд, труд и труд. Сербия – плод наших мыслей, мечты и дел, наш идеал, наша цель, сознание того, где мы находимся", - заявил Вучич собравшимся.
Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде, окончил с отличием начальную и среднюю школу и был одним из лучших выпускников юридического факультета государственного университета в Белграде. С 1993 по 2008 Вучич был активным и высокопоставленным членом Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля, соседи по региону до сих пор припоминают ему "правые высказывания". В 2008 году лидер радикалов находился по обвинению в военных преступлениях под судом Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге.
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Тогда будущий президент Сербии в 2012-2017 годах Томислав Николич и Вучич вышли из руководства СРП и сформировали СПП, которая победила на парламентских выборах 2012 года. Этому предшествовала мощнейшая кампания с двухсоттысячными протестами перед Скупщиной (заксобранием) и голодовкой Николича 2011 года, которую остановил Сербский патриарх Ириней на Пасху. Главным принципиальным отличием программы прогрессистов от радикалов стала готовность и стремление вступить в ЕС.
Должность президента Сербии Александр Вучич занял по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года, после победы на выборах с результатом свыше 55% голосов. Николич перед тем оставил свой пост во главе партии к своему 65-летнему юбилею. По результатам выборов в Скупщину в июне 2020 года СПП Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании. Депутаты 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.
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