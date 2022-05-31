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Подмосковные врачи спасли мужчину с дважды пересаженным сердцем - РИА Новости, 31.05.2022
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Подмосковные врачи спасли мужчину с дважды пересаженным сердцем
Подмосковные врачи спасли мужчину с дважды пересаженным сердцем - РИА Новости, 31.05.2022
Подмосковные врачи спасли мужчину с дважды пересаженным сердцем
Врачи из регионального сосудистого центра Долгопрудненской больницы спасли пациента с дважды пересаженным сердцем, рассказали в минздраве Московской области. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:25
2022-05-31T15:25
общество
россия
московская область (подмосковье)
медицина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Врачи из регионального сосудистого центра Долгопрудненской больницы спасли пациента с дважды пересаженным сердцем, рассказали в минздраве Московской области."В региональный сосудистый центр Долгопрудненской больницы скорой помощью был доставлен 47-летний мужчина с подозрением на инфаркт миокарда. Как выяснилось, несколько лет назад у мужчины была диагностирована сердечная недостаточность. Ранее в связи с этими патологиями пациенту выполнили трансплантацию сердца и через три года ретрансплантацию сердца", - сказано в сообщении.При обследовании диагноз подтвердился, и специалисты решили провести экстренную коронарную ангиографию. По её результатам выявили многососудистое поражение коронарных артерий и тромбоз просвета одной из коронарных артерий, добавили в министерстве."Мы провели пациенту тромбаспирацию, то есть эндоваскулярно удалили тромб силой вакуума из ответственной за развитие инфаркта коронарной артерии. Основной сложностью данного вмешательства было то, что, по данным коронарной ангиографии, в сосудах сердца отмечались явления васкулопатии, то есть кровеносные сосуды, снабжающие пересаженное сердце, изменяют свою структуру и сужаются, что приводит к ограничению кровотоке в сердце", - приводят слова главврача Долгопрудненской больницы Сергея Торубарова в сообщении.Донорское сердце, по оценкам специалистов, теряет нервное питание, и у пациентов, при развитии инфаркта миокарда, отсутствует характерная для данного заболевания клиническая симптоматика в виде появления характерных болей в грудной клетке, что затрудняет диагностику, уточнили в минздраве."Благодаря проведённому эндоваскулярному лечению и удалению тромба из коронарной артерии, удалось стабилизировать состояние пациента. Отмечена положительная динамика самочувствия больного, а также улучшение при проведённых ЭКГ, УЗИ сердца и лабораторных исследованиях в динамике", - добавил Торубаев.Сейчас пациент уже выписан, в дальнейшем он продолжит наблюдение у врача-кардиолога по месту жительства, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220511/travma-1787939580.html
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россия
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общество, россия, московская область (подмосковье), медицина
15:25 31.05.2022
 
Подмосковные врачи спасли мужчину с дважды пересаженным сердцем

Подмосковные медики спасли пациента с дважды пересаженным сердцем

© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Fotolia / s4svisuals
Врачи во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Врачи из регионального сосудистого центра Долгопрудненской больницы спасли пациента с дважды пересаженным сердцем, рассказали в минздраве Московской области.
"В региональный сосудистый центр Долгопрудненской больницы скорой помощью был доставлен 47-летний мужчина с подозрением на инфаркт миокарда. Как выяснилось, несколько лет назад у мужчины была диагностирована сердечная недостаточность. Ранее в связи с этими патологиями пациенту выполнили трансплантацию сердца и через три года ретрансплантацию сердца", - сказано в сообщении.
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При обследовании диагноз подтвердился, и специалисты решили провести экстренную коронарную ангиографию. По её результатам выявили многососудистое поражение коронарных артерий и тромбоз просвета одной из коронарных артерий, добавили в министерстве.
"Мы провели пациенту тромбаспирацию, то есть эндоваскулярно удалили тромб силой вакуума из ответственной за развитие инфаркта коронарной артерии. Основной сложностью данного вмешательства было то, что, по данным коронарной ангиографии, в сосудах сердца отмечались явления васкулопатии, то есть кровеносные сосуды, снабжающие пересаженное сердце, изменяют свою структуру и сужаются, что приводит к ограничению кровотоке в сердце", - приводят слова главврача Долгопрудненской больницы Сергея Торубарова в сообщении.
Донорское сердце, по оценкам специалистов, теряет нервное питание, и у пациентов, при развитии инфаркта миокарда, отсутствует характерная для данного заболевания клиническая симптоматика в виде появления характерных болей в грудной клетке, что затрудняет диагностику, уточнили в минздраве.
"Благодаря проведённому эндоваскулярному лечению и удалению тромба из коронарной артерии, удалось стабилизировать состояние пациента. Отмечена положительная динамика самочувствия больного, а также улучшение при проведённых ЭКГ, УЗИ сердца и лабораторных исследованиях в динамике", - добавил Торубаев.
Сейчас пациент уже выписан, в дальнейшем он продолжит наблюдение у врача-кардиолога по месту жительства, подчеркнули в министерстве.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Медицина
 
 
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