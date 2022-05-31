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Президентом "Лукойла" избрали Вадима Воробьева - РИА Новости, 31.05.2022
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Президентом "Лукойла" избрали Вадима Воробьева
Президентом "Лукойла" избрали Вадима Воробьева - РИА Новости, 31.05.2022
Президентом "Лукойла" избрали Вадима Воробьева
Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:43
2022-05-31T17:43
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева, следует из материалов компании."Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров… принято решение… досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова… назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьёва", - говорится в сообщении компании.Вагит Алекперов, возглавлявший компанию с момента основания в 1993 году, 21 апреля досрочно сложил полномочия президента и отказался от полномочий члена совета директоров. Он объяснил это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.Совет директоров "Лукойла" назначил тогда временным президентом первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева и рекомендовал избрать его постоянным президентом компании.Воробьев ранее возглавлял в компании блок координации сбыта нефтепродуктов. С 2016 года занимал должность вице-президента компании по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года - первого вице-президента, а с 2020 года - первого исполнительного вице-президента.
https://ria.ru/20220525/lukoyl-1790547488.html
https://ria.ru/20220426/npz-1785639941.html
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экономика, вадим воробьев, великобритания, лукойл, австралия, справки, вагит алекперов, россия
17:43 31.05.2022
 
Президентом "Лукойла" избрали Вадима Воробьева

Акционеры "Лукойла" назначили президентом компании Вадима Воробьева

© Фото : Международная ассоциация профсоюзных организаций ПАО "ЛУКОЙЛ"Вадим Воробьев
Вадим Воробьев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Международная ассоциация профсоюзных организаций ПАО "ЛУКОЙЛ"
Вадим Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева, следует из материалов компании.
"Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров… принято решение… досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова… назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьёва", - говорится в сообщении компании.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:06
Лукойл закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России
Вагит Алекперов, возглавлявший компанию с момента основания в 1993 году, 21 апреля досрочно сложил полномочия президента и отказался от полномочий члена совета директоров. Он объяснил это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.
Совет директоров "Лукойла" назначил тогда временным президентом первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева и рекомендовал избрать его постоянным президентом компании.
Воробьев ранее возглавлял в компании блок координации сбыта нефтепродуктов. С 2016 года занимал должность вице-президента компании по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года - первого вице-президента, а с 2020 года - первого исполнительного вице-президента.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 23:00
СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ
 
ЭкономикаВадим ВоробьевВеликобританияЛУКОЙЛАвстралияСправкиВагит АлекперовРоссия
 
 
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