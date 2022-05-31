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В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян - РИА Новости, 31.05.2022
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В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян
В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян - РИА Новости, 31.05.2022
В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян
Россия должна быть готова к любому развитию событий в вопросе возможной визовой дискриминации россиян, но любые враждебные действия Евросоюза не останутся без... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:38
2022-05-31T09:48
в мире
россия
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий в вопросе возможной визовой дискриминации россиян, но любые враждебные действия Евросоюза не останутся без пропорциональной реакции Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Он отметил, что политика ЕС в отношении России отличается "близорукостью" и "испытывает острый дефицит здравого смысла", из-за чего бизнес в странах-членах Евросоюза и его граждане несут многомиллиардные потери."Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем. В этой связи нужно быть готовыми к любому развитию ситуации", - сказал Иванов, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России."При этом, разумеется, враждебные действия ЕС не останутся без пропорциональной реакции с нашей стороны", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
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в мире, россия, евросоюз
09:38 31.05.2022 (обновлено: 09:48 31.05.2022)
 
В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян

В МИД заявили, что Россия должна быть готова к возможной визовой дискриминации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий в вопросе возможной визовой дискриминации россиян, но любые враждебные действия Евросоюза не останутся без пропорциональной реакции Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Он отметил, что политика ЕС в отношении России отличается "близорукостью" и "испытывает острый дефицит здравого смысла", из-за чего бизнес в странах-членах Евросоюза и его граждане несут многомиллиардные потери.
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"Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем. В этой связи нужно быть готовыми к любому развитию ситуации", - сказал Иванов, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России.
"При этом, разумеется, враждебные действия ЕС не останутся без пропорциональной реакции с нашей стороны", - добавил замминистра.
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