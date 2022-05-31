https://ria.ru/20220531/vizy-1791929503.html

В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян

В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян - РИА Новости, 31.05.2022

В МИД призвали быть готовыми к визовой дискриминации россиян

Россия должна быть готова к любому развитию событий в вопросе возможной визовой дискриминации россиян, но любые враждебные действия Евросоюза не останутся без... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:38

2022-05-31T09:38

2022-05-31T09:48

в мире

россия

евросоюз

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий в вопросе возможной визовой дискриминации россиян, но любые враждебные действия Евросоюза не останутся без пропорциональной реакции Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Он отметил, что политика ЕС в отношении России отличается "близорукостью" и "испытывает острый дефицит здравого смысла", из-за чего бизнес в странах-членах Евросоюза и его граждане несут многомиллиардные потери."Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем. В этой связи нужно быть готовыми к любому развитию ситуации", - сказал Иванов, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России."При этом, разумеется, враждебные действия ЕС не останутся без пропорциональной реакции с нашей стороны", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220429/rossiya-1786193981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, евросоюз