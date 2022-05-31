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Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты

Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты - РИА Новости, 31.05.2022

Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты

Действующие в России ограничения на покупку гражданами наличной валюты пока останутся в силе, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:46

2022-05-31T15:46

2022-05-31T17:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ксения юдаева

сша

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Действующие в России ограничения на покупку гражданами наличной валюты пока останутся в силе, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.По действующим до 9 сентября правилам Центробанка, граждане могут купить наличные доллары и евро только в том случае, если деньги поступили в кассы банков после 8 апреля.Ранее это ограничение распространялось на все валюты, но с 20 мая регулятор смягчил временный порядок операций: банки могут продавать россиянам любую наличную валюту, кроме европейской и американской.Ограничения появились в марте на фоне высокой волатильности курса рубля, к которой привели западные санкции после начала российской спецоперации на Украине. Тогда доллар стал стоить больше 120 рублей, а евро — 130. Регулятор резко повысил ключевую ставку и ограничил движение капитала. В результате национальная валюта закрепилась на более сильных позициях, чем до введения санкций.

https://ria.ru/20220531/valyuta-1792056716.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ксения юдаева, сша