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Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты - РИА Новости, 31.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты
Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты - РИА Новости, 31.05.2022
Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты
Действующие в России ограничения на покупку гражданами наличной валюты пока останутся в силе, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:46
2022-05-31T17:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ксения юдаева
сша
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Действующие в России ограничения на покупку гражданами наличной валюты пока останутся в силе, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.По действующим до 9 сентября правилам Центробанка, граждане могут купить наличные доллары и евро только в том случае, если деньги поступили в кассы банков после 8 апреля.Ранее это ограничение распространялось на все валюты, но с 20 мая регулятор смягчил временный порядок операций: банки могут продавать россиянам любую наличную валюту, кроме европейской и американской.Ограничения появились в марте на фоне высокой волатильности курса рубля, к которой привели западные санкции после начала российской спецоперации на Украине. Тогда доллар стал стоить больше 120 рублей, а евро — 130. Регулятор резко повысил ключевую ставку и ограничил движение капитала. В результате национальная валюта закрепилась на более сильных позициях, чем до введения санкций.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ксения юдаева, сша
15:46 31.05.2022 (обновлено: 17:22 31.05.2022)
 
Центробанк пока не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты

Зампред Центробанка Юдаева заявила о сохранении ограничений по наличной валюте до сентября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Действующие в России ограничения на покупку гражданами наличной валюты пока останутся в силе, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"До сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу", — сказала она.
По действующим до 9 сентября правилам Центробанка, граждане могут купить наличные доллары и евро только в том случае, если деньги поступили в кассы банков после 8 апреля.
Ранее это ограничение распространялось на все валюты, но с 20 мая регулятор смягчил временный порядок операций: банки могут продавать россиянам любую наличную валюту, кроме европейской и американской.
Ограничения появились в марте на фоне высокой волатильности курса рубля, к которой привели западные санкции после начала российской спецоперации на Украине. Тогда доллар стал стоить больше 120 рублей, а евро — 130. Регулятор резко повысил ключевую ставку и ограничил движение капитала. В результате национальная валюта закрепилась на более сильных позициях, чем до введения санкций.
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