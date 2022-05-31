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РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров - РИА Новости, 31.05.2022
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РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров
РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров - РИА Новости, 31.05.2022
РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров
Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров, сообщили РИА... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:17
2022-05-31T14:22
delivery club
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров, сообщили РИА Новости в ведомстве.В понедельник в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысяч строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.В "Яндексе.Еде" РИА Новости в понедельник сообщили, что утечка персональных данных курьеров произошла еще 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов. В Delivery Club сказали, что проверяют информацию."Яндекс" 1 марта сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
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delivery club, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика
14:17 31.05.2022 (обновлено: 14:22 31.05.2022)
 
РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров

РКН запросил у "Яндекс.Еды" и Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКурьеры службы доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еда"
Курьеры службы доставки еды Delivery Club и Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Курьеры службы доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысяч строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.
"Роскомнадзор запросил у компаний детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров", - говорится в сообщении ведомства.
В "Яндексе.Еде" РИА Новости в понедельник сообщили, что утечка персональных данных курьеров произошла еще 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов. В Delivery Club сказали, что проверяют информацию.
"Яндекс" 1 марта сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
Вывеска магазина сети Магнит на Совхозной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Delivery ClubТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Экономика
 
 
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