https://ria.ru/20220531/utechka-1792032403.html

РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров

РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров - РИА Новости, 31.05.2022

РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров

Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров, сообщили РИА... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:17

2022-05-31T14:17

2022-05-31T14:22

delivery club

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров, сообщили РИА Новости в ведомстве.В понедельник в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысяч строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.В "Яндексе.Еде" РИА Новости в понедельник сообщили, что утечка персональных данных курьеров произошла еще 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов. В Delivery Club сказали, что проверяют информацию."Яндекс" 1 марта сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

https://ria.ru/20220331/magnit-1781038018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

delivery club, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика