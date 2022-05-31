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На позициях боевиков на "Азовстали" нашли самодельные взрывные устройства - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ustroystva-1791914700.html
На позициях боевиков на "Азовстали" нашли самодельные взрывные устройства
На позициях боевиков на "Азовстали" нашли самодельные взрывные устройства - РИА Новости, 31.05.2022
На позициях боевиков на "Азовстали" нашли самодельные взрывные устройства
Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили самодельные взрывные устройства в расположении украинских боевиков на территории... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:33
2022-05-31T07:33
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
донецкая народная республика
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили самодельные взрывные устройства в расположении украинских боевиков на территории завода "Азовсталь", передает корреспондент РИА Новости.Коробка с самодельными взрывными устройствами различной сложности была обнаружена в расположении украинских боевиков на территории комбината "Азовсталь" в ходе осмотра.По одной из версий следователей, боевики могли планировать использовать данные устройства диверсионно-разведывательными группами на территории Мариуполя, так как для минирования коридоров и помещений завода в их распоряжении были всевозможные мины заводского производства и другие заградительные взрывные устройства, и изготовление самодельных взрывных устройств не имело смысла. Все находки были зафиксированы.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220531/porty-1791914195.html
мариуполь
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, в мире
07:33 31.05.2022
 
На позициях боевиков на "Азовстали" нашли самодельные взрывные устройства

Российские следователи нашли на "Азовстали" самодельные взрывные устройства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили самодельные взрывные устройства в расположении украинских боевиков на территории завода "Азовсталь", передает корреспондент РИА Новости.
Коробка с самодельными взрывными устройствами различной сложности была обнаружена в расположении украинских боевиков на территории комбината "Азовсталь" в ходе осмотра.
По одной из версий следователей, боевики могли планировать использовать данные устройства диверсионно-разведывательными группами на территории Мариуполя, так как для минирования коридоров и помещений завода в их распоряжении были всевозможные мины заводского производства и другие заградительные взрывные устройства, и изготовление самодельных взрывных устройств не имело смысла. Все находки были зафиксированы.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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