17:50 31.05.2022 (обновлено: 19:37 31.05.2022)
Украинского омбудсмена уволили за фейки, заявил зампостпреда Полянский
Зампостпреда России при ООН Полянский: украинского омбудсмена Денисову уволили за фейки
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 31 июн — РИА Новости. Омбудсмена Украины Людмилу Денисову уволили за использование фейков, написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Украинский омбудсмен Денисова была уволена за распространение фейк-ньюс о предполагаемых издевательствах и изнасилованиях в отношении несовершеннолетних на территориях, неподконтрольных Украине", – заявил он.
Полянский также задал вопрос: "Кто будет следующим уволенным распространителем фейков? Арестович или сам Зеленский?"
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" указали, что сбор подписей по этому вопросу был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров и обмена пленными. Депутат от "Слуги народа" Павел Фролов пояснил, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине". Сама Денисова пообещала оспорить решение в суде.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.