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На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова" - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792123532.html
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова" - РИА Новости, 31.05.2022
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"
Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:46
2022-05-31T19:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
гп "антонов"
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
киевская область
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области.Как утверждает ведомство, он распространял в соцсетях карту Украины с террриториальными изменениями, а также использовал лозунги "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших" и "Сила V правде". В отношении инженера-конструктора завели дело по статье "пропаганда войны", по которой ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.Также отмечается, что досудебное расследование проводит ГУ СБУ по Киеву и Киевской области.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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украина, в мире, гп "антонов", россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киевская область, служба безопасности украины
17:46 31.05.2022 (обновлено: 19:16 31.05.2022)
 
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"

СБУ задержала инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" за поддержку спецоперации

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборочный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ"
Сборочный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборочный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области.
Как утверждает ведомство, он распространял в соцсетях карту Украины с террриториальными изменениями, а также использовал лозунги "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших" и "Сила V правде". В отношении инженера-конструктора завели дело по статье "пропаганда войны", по которой ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.
Также отмечается, что досудебное расследование проводит ГУ СБУ по Киеву и Киевской области.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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