https://ria.ru/20220531/ukraina-1792123532.html
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова" - РИА Новости, 31.05.2022
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"
Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:46
2022-05-31T17:46
2022-05-31T19:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
гп "антонов"
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
киевская область
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области.Как утверждает ведомство, он распространял в соцсетях карту Украины с террриториальными изменениями, а также использовал лозунги "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших" и "Сила V правде". В отношении инженера-конструктора завели дело по статье "пропаганда войны", по которой ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.Также отмечается, что досудебное расследование проводит ГУ СБУ по Киеву и Киевской области.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, гп "антонов", россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киевская область, служба безопасности украины
17:46 31.05.2022 (обновлено: 19:16 31.05.2022)
На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"
СБУ задержала инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" за поддержку спецоперации