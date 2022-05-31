https://ria.ru/20220531/ukraina-1792123532.html

На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"

На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова" - РИА Новости, 31.05.2022

На Украине задержали инженера-конструктора "Антонова"

Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:46

2022-05-31T17:46

2022-05-31T19:16

специальная военная операция на украине

украина

в мире

гп "антонов"

россия

ситуация в днр и лнр

владимир путин

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/43/1499214303_0:180:2784:1746_1920x0_80_0_0_2c7a1bf67f8eb0bd714639b42ae7bfed.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" задержали на Украине за поддержку спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области.Как утверждает ведомство, он распространял в соцсетях карту Украины с террриториальными изменениями, а также использовал лозунги "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших" и "Сила V правде". В отношении инженера-конструктора завели дело по статье "пропаганда войны", по которой ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.Также отмечается, что досудебное расследование проводит ГУ СБУ по Киеву и Киевской области.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html

украина

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, гп "антонов", россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киевская область, служба безопасности украины