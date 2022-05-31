https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

"Ведь он серьезно": в США высмеяли планы Байдена по борьбе с инфляцией

"Ведь он серьезно": в США высмеяли планы Байдена по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 31.05.2022

"Ведь он серьезно": в США высмеяли планы Байдена по борьбе с инфляцией

Читатели газеты The Wall Street Journal активно обсуждают статью Джо Байдена о планах по борьбе с инфляцией в США. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:29

2022-05-31T16:29

2022-05-31T17:16

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украина

сша

джо байден

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal активно обсуждают статью Джо Байдена о планах по борьбе с инфляцией в США.Несмотря на то что СМИ закрыло комментарии к этому материалу, пользователи поделились мнением под другими публикациями, раскритиковав как самого американского лидера, так и редакцию WSJ."Почему мы не можем комментировать пропагандистский материал Байдена?" — задался вопросом Andy Kives."Читатели газеты знают, что Байден на самом деле не писал свою одноименную редакционную статью и ни одна из идей, содержащихся в ней, не принадлежит ему. <…> Он говорящая голова для левых", — отметил Crawford Campbell."Сначала я подумал, что это фейк — может быть, кто-то написал саркастический ответ Байдену. Но потом до меня дошло, что он действительно написал это (или, как я уверен, кто-то написал это для него). Должно быть, он серьезно. Это жалкая манипуляция некоторыми статистическими показателями. Настоящие данные заключаются в том, что он вызвал рост цен на газ до исторического уровня и не может винить в этом Путина: виноват только он сам", — написал Patrick Tadie."После прочтения статьи Байдена я чувствую, что живу в альтернативной вселенной, где мне говорят отложить все рациональные мысли и не доверять глазам и мозгу. Статья президента (или того, кто ее написал) имеет мало общего с реальностью (прошлой или настоящей) и заставляет меня осознать уровень презрения, которое наши элиты питают к нам, обычным людям. Они действительно думают, что мы в основном низкоинформационные боты, которыми можно манипулировать по своему желанию", — подытожил AR Lopez.Во вторник глава Белого дома опубликовал собственный план по борьбе с инфляцией, основной причиной которой он по-прежнему считает российскую спецоперацию на Украине. В статье Байден утверждает, что основная нагрузка в борьбе с инфляцией ляжет на Федеральную резервную систему, а целью своей программы он назвал снижение федерального дефицита бюджета и повышение производственной способности экономики.Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. По результатам исследования, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.

https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, украина, сша, джо байден