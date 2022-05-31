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Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
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Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине
Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:39
2022-05-31T14:27
в мире
украина
белоруссия
кгб белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Ранее Лукашенко заявлял, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, украинская сторона захватила. Лукашенко поручал председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции."Еще одно мероприятие в рабочем графике … под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что детали операции будут раскрыты позже государственным телевидением.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее сообщал, что на момент начала военной спецоперации России на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. В конце апреля он говорил, что разными способами все они покинули территорию Украины, за исключением трех дальнобойщиков, которые на тот момент находились у своих родственников вдали от боевых действий.Пресс-секретарь отметил, что к эвакуации белорусских дальнобойщиков привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие. Глаз также заявил, что белорусские водители столкнулись на Украине с грабежом грузов и фур, угрозами убийством. Генпрокуратура Белоруссии сообщала, что в марте возбуждено 43 дела о разбоях, грабежах в отношении белорусов на Украине, а также одно дело об убийствах.Позже агентство Sputnik уточнило, что представители белорусской спецслужбы за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм были награждены медалью "За отличие в воинской службе"."Явно не по своей воле (белорусские граждане - ред.) оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко. Вместе с тем он отметил, что двое белорусов были убиты украинцами еще до начала операции белорусского КГБ."Я помню, сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей… Была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случились. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой ", - сказал глава государства.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее сообщал, что на момент начала военной спецоперации России на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. В конце апреля он говорил, что разными способами все они покинули территорию Украины, за исключением трех дальнобойщиков, которые на тот момент находились у своих родственников вдали от боевых действий.Пресс-секретарь отметил, что к эвакуации белорусских дальнобойщиков привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие. Глаз также заявил, что белорусские водители столкнулись на Украине с грабежом грузов и фур, угрозами убийством. Генпрокуратура Белоруссии сообщала, что в марте возбуждено 43 дела о разбоях, грабежах в отношении белорусов на Украине, а также одно дело об убийствах.
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
https://ria.ru/20220324/lukashenko-1779873160.html
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в мире, украина, белоруссия, кгб белоруссии, александр лукашенко
13:39 31.05.2022 (обновлено: 14:27 31.05.2022)
 
Лукашенко наградил сотрудников КГБ за спецоперацию на Украине

Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ, освободившим белорусских граждан на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Ранее Лукашенко заявлял, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, украинская сторона захватила. Лукашенко поручал председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции.
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"Еще одно мероприятие в рабочем графике … под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что детали операции будут раскрыты позже государственным телевидением.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее сообщал, что на момент начала военной спецоперации России на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. В конце апреля он говорил, что разными способами все они покинули территорию Украины, за исключением трех дальнобойщиков, которые на тот момент находились у своих родственников вдали от боевых действий.
Пресс-секретарь отметил, что к эвакуации белорусских дальнобойщиков привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие. Глаз также заявил, что белорусские водители столкнулись на Украине с грабежом грузов и фур, угрозами убийством. Генпрокуратура Белоруссии сообщала, что в марте возбуждено 43 дела о разбоях, грабежах в отношении белорусов на Украине, а также одно дело об убийствах.
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Позже агентство Sputnik уточнило, что представители белорусской спецслужбы за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм были награждены медалью "За отличие в воинской службе".
"Явно не по своей воле (белорусские граждане - ред.) оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко. Вместе с тем он отметил, что двое белорусов были убиты украинцами еще до начала операции белорусского КГБ.
"Я помню, сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей… Была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случились. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой ", - сказал глава государства.
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее сообщал, что на момент начала военной спецоперации России на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. В конце апреля он говорил, что разными способами все они покинули территорию Украины, за исключением трех дальнобойщиков, которые на тот момент находились у своих родственников вдали от боевых действий.
Пресс-секретарь отметил, что к эвакуации белорусских дальнобойщиков привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие. Глаз также заявил, что белорусские водители столкнулись на Украине с грабежом грузов и фур, угрозами убийством. Генпрокуратура Белоруссии сообщала, что в марте возбуждено 43 дела о разбоях, грабежах в отношении белорусов на Украине, а также одно дело об убийствах.
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