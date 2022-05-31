https://ria.ru/20220531/ukraina-1791986768.html

В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой

В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022

В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой

Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила советник правящей партии "Слуга народа" Юлия... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:31

2022-05-31T12:31

2022-05-31T12:31

в мире

людмила денисова

владимир зеленский

татьяна москалькова

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила советник правящей партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.В понедельник Денисова заявила, что по команде офиса Владимира Зеленского ей планируют объявить о недоверии, по ее мнению, это является незаконным и может расцениваться как давление."Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - написала Палийчук в Telegram-канале.В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины предотвратить пытки. Позже она сообщила, что получила ответ Денисовой о том, что "договоренности быть не может", а сообщение было составлено в "традиционных оскорбительных формах".Денисова занимает должность омбудсмена Украины с марта 2018 года.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, людмила денисова, владимир зеленский, татьяна москалькова, украина, россия