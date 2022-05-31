https://ria.ru/20220531/ukraina-1791986768.html
В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой
В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022
В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой
Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила советник правящей партии "Слуга народа" Юлия... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:31
2022-05-31T12:31
2022-05-31T12:31
в мире
людмила денисова
владимир зеленский
татьяна москалькова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила советник правящей партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.В понедельник Денисова заявила, что по команде офиса Владимира Зеленского ей планируют объявить о недоверии, по ее мнению, это является незаконным и может расцениваться как давление."Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - написала Палийчук в Telegram-канале.В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины предотвратить пытки. Позже она сообщила, что получила ответ Денисовой о том, что "договоренности быть не может", а сообщение было составлено в "традиционных оскорбительных формах".Денисова занимает должность омбудсмена Украины с марта 2018 года.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html
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в мире, людмила денисова, владимир зеленский, татьяна москалькова, украина, россия
В Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Денисовой
В партии "Слуга народа" заявили, что в Раде собрали подписи о недоверии омбудсмену