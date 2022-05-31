https://ria.ru/20220531/ukraina-1791970801.html

Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным

Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным - РИА Новости, 31.05.2022

Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным

Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в "нарушении законов и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:50

2022-05-31T11:50

2022-05-31T12:49

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".Заседание транслировал сайт судебной власти Украины.Бобыкин и Иванов признали свою вину в ходе рассмотрения дела. Обвинение просило для них максимальный срок по указанной статье — 12 лет лишения свободы. Защита настаивала на минимальном — восьми годах.Это уже не первый приговор, который вынесли на Украине пленным российским военнослужащим. На минувшей неделе суд приговорил к пожизненному заключению Вадима Шишимарина, которого также обвиняли по статье о "нарушении законов и обычаев войны".Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но Россия продолжит действовать в этом направлении "по другим каналам". Он подчеркнул, что "судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр