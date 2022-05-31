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Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791970801.html
Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным
Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным - РИА Новости, 31.05.2022
Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным
Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в "нарушении законов и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:50
2022-05-31T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".Заседание транслировал сайт судебной власти Украины.Бобыкин и Иванов признали свою вину в ходе рассмотрения дела. Обвинение просило для них максимальный срок по указанной статье — 12 лет лишения свободы. Защита настаивала на минимальном — восьми годах.Это уже не первый приговор, который вынесли на Украине пленным российским военнослужащим. На минувшей неделе суд приговорил к пожизненному заключению Вадима Шишимарина, которого также обвиняли по статье о "нарушении законов и обычаев войны".Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но Россия продолжит действовать в этом направлении "по другим каналам". Он подчеркнул, что "судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
11:50 31.05.2022 (обновлено: 12:49 31.05.2022)
 
Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным

Суд на Украине дал двоим пленным российским военным по 11,5 года лишения свободы

© AP Photo / Bernat ArmangueРоссийские военные Александр Иванов и Александр Бобыкин во время судебного заседания в Котельве
Российские военные Александр Иванов и Александр Бобыкин во время судебного заседания в Котельве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Российские военные Александр Иванов и Александр Бобыкин во время судебного заседания в Котельве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".
"Суд постановил признать Бобыкина виновным в предъявленном обвинении и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы. <…> Иванова признать виновным <…> и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы", — огласил свое решение судья.
Заседание транслировал сайт судебной власти Украины.
Бобыкин и Иванов признали свою вину в ходе рассмотрения дела. Обвинение просило для них максимальный срок по указанной статье — 12 лет лишения свободы. Защита настаивала на минимальном — восьми годах.
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ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
Это уже не первый приговор, который вынесли на Украине пленным российским военнослужащим. На минувшей неделе суд приговорил к пожизненному заключению Вадима Шишимарина, которого также обвиняли по статье о "нарушении законов и обычаев войны".
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но Россия продолжит действовать в этом направлении "по другим каналам". Он подчеркнул, что "судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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