11:50 31.05.2022 (обновлено: 12:49 31.05.2022)
Украинский суд вынес приговоры двум пленным российским военным
Суд на Украине дал двоим пленным российским военным по 11,5 года лишения свободы
© AP Photo / Bernat ArmangueРоссийские военные Александр Иванов и Александр Бобыкин во время судебного заседания в Котельве
© AP Photo / Bernat Armangue
Российские военные Александр Иванов и Александр Бобыкин во время судебного заседания в Котельве
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".
"Суд постановил признать Бобыкина виновным в предъявленном обвинении и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы. <…> Иванова признать виновным <…> и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы", — огласил свое решение судья.
Заседание транслировал сайт судебной власти Украины.
Бобыкин и Иванов признали свою вину в ходе рассмотрения дела. Обвинение просило для них максимальный срок по указанной статье — 12 лет лишения свободы. Защита настаивала на минимальном — восьми годах.
Это уже не первый приговор, который вынесли на Украине пленным российским военнослужащим. На минувшей неделе суд приговорил к пожизненному заключению Вадима Шишимарина, которого также обвиняли по статье о "нарушении законов и обычаев войны".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.