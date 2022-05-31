https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html

Глава СПЧ призвал судить уполномоченного по правам человека на Украине

Глава СПЧ призвал судить уполномоченного по правам человека на Украине - РИА Новости, 31.05.2022

Глава СПЧ призвал судить уполномоченного по правам человека на Украине

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отдать под суд уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову, сообщила РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:46

2022-05-31T10:46

2022-05-31T10:46

в мире

людмила денисова

владимир зеленский

татьяна москалькова

украина

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отдать под суд уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову, сообщила пресс-служба Совета.Денисова занимает должность омбудсмена Украины с марта 2018 года."Вы не сможете ничего доказать тем, чья профессия – лгать. Есть уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова... Что вы ей докажете? То, что она выдумывает, за гранью всего. Ее надо будет отдать под суд за все то, что она вытворяет. Это будет правильно", - цитирует пресс-служба Фадеева с проектного семинара Общественной палаты РФ на базе Мастерской управления "Сенеж".В понедельник Денисова заявила, что по команде офиса Владимира Зеленского ей планируют объявить о недоверии, по ее мнению, это является незаконным и может расцениваться как давление.В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины предотвратить пытки. Позже она сообщила, что получила ответ Денисовой о том, что "договоренности быть не может", а сообщение было составлено в "традиционных оскорбительных формах".

https://ria.ru/20220407/feyki-1782359586.html

https://ria.ru/20220304/dogovorennosti-1776407813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, людмила денисова, владимир зеленский, татьяна москалькова, украина, россия