Глава СПЧ призвал судить уполномоченного по правам человека на Украине
Глава СПЧ Фадеев призвал отдать под суд украинского омбудсмена Денисову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отдать под суд уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову, сообщила пресс-служба Совета.
Денисова занимает должность омбудсмена Украины с марта 2018 года.
"Вы не сможете ничего доказать тем, чья профессия – лгать. Есть уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова... Что вы ей докажете? То, что она выдумывает, за гранью всего. Ее надо будет отдать под суд за все то, что она вытворяет. Это будет правильно", - цитирует пресс-служба Фадеева с проектного семинара Общественной палаты РФ на базе Мастерской управления "Сенеж".
В понедельник Денисова заявила, что по команде офиса Владимира Зеленского ей планируют объявить о недоверии, по ее мнению, это является незаконным и может расцениваться как давление.
В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины предотвратить пытки. Позже она сообщила, что получила ответ Денисовой о том, что "договоренности быть не может", а сообщение было составлено в "традиционных оскорбительных формах".