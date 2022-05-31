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Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре - РИА Новости, 31.05.2022
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Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре
Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре - РИА Новости, 31.05.2022
Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре
Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, сообщил глава МИД Турции... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:25
2022-05-31T15:43
в мире
турция
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы."Мы внутри процесса (по Украине – ред.), взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый визит пользу от нашей роли и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве "Анадолу".
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в мире, турция
15:25 31.05.2022 (обновлено: 15:43 31.05.2022)
 
Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре

Турция отменила ряд учений НАТО из-за конвенции о недопуске военных кораблей в Черное море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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"Мы внутри процесса (по Украине – ред.), взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый визит пользу от нашей роли и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве "Анадолу".
 
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