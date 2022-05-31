https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791991827.html

Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки

Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки - РИА Новости, 31.05.2022

Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки

Жителя Волгоградской области подозревают в убийстве 18-летней помощницы по дому за плохую уборку - ее тело он завернул в ковер и сбросил в реку, сообщили... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:39

2022-05-31T12:39

2022-05-31T12:39

происшествия

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Жителя Волгоградской области подозревают в убийстве 18-летней помощницы по дому за плохую уборку - ее тело он завернул в ковер и сбросил в реку, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону во вторник.По данным ведомства, 30 мая жительница города Суровикино заявила в полицию о пропаже 18-летней дочери: по ее словам, девушка ушла из дома 27 мая и не вернулась.Следователи выяснили, что в тот день девушка отправилась к 43-летнему местному жителю, которому помогала за деньги по хозяйству, и что именно этот мужчина может быть причастен к ее исчезновению.И действительно, в ходе допроса он признался, что ему не понравилось, как помощница убралась в доме, из-за чего они поссорились."В ходе конфликта он нанес ей множественные удары в область головы, от которых она скончалась. На следующий день, желая скрыть следы преступления, он завернул тело в ковер, после чего проследовал к мосту через реку, где сбросил тело девушки", - рассказали в Следственном комитете.Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого в СИЗО.

https://ria.ru/20220412/izbienie-1783088742.html

https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html

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происшествия, волгоград, россия