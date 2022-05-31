Рейтинг@Mail.ru
Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791991827.html
Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки
Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки - РИА Новости, 31.05.2022
Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки
Жителя Волгоградской области подозревают в убийстве 18-летней помощницы по дому за плохую уборку - ее тело он завернул в ковер и сбросил в реку, сообщили... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:39
2022-05-31T12:39
происшествия
волгоград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_f382f7ba07b10621dbc59452633f765c.jpg
ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Жителя Волгоградской области подозревают в убийстве 18-летней помощницы по дому за плохую уборку - ее тело он завернул в ковер и сбросил в реку, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону во вторник.По данным ведомства, 30 мая жительница города Суровикино заявила в полицию о пропаже 18-летней дочери: по ее словам, девушка ушла из дома 27 мая и не вернулась.Следователи выяснили, что в тот день девушка отправилась к 43-летнему местному жителю, которому помогала за деньги по хозяйству, и что именно этот мужчина может быть причастен к ее исчезновению.И действительно, в ходе допроса он признался, что ему не понравилось, как помощница убралась в доме, из-за чего они поссорились."В ходе конфликта он нанес ей множественные удары в область головы, от которых она скончалась. На следующий день, желая скрыть следы преступления, он завернул тело в ковер, после чего проследовал к мосту через реку, где сбросил тело девушки", - рассказали в Следственном комитете.Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого в СИЗО.
https://ria.ru/20220412/izbienie-1783088742.html
https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1962_1920x0_80_0_0_e07047656dc859cf91bcc6f2cd0fdfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия
12:39 31.05.2022
 
Житель Волгограда признался в убийстве девушки из-за плохой уборки

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело об убийстве 18-летней девушки

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Жителя Волгоградской области подозревают в убийстве 18-летней помощницы по дому за плохую уборку - ее тело он завернул в ковер и сбросил в реку, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону во вторник.
По данным ведомства, 30 мая жительница города Суровикино заявила в полицию о пропаже 18-летней дочери: по ее словам, девушка ушла из дома 27 мая и не вернулась.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 13:04
Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу
Следователи выяснили, что в тот день девушка отправилась к 43-летнему местному жителю, которому помогала за деньги по хозяйству, и что именно этот мужчина может быть причастен к ее исчезновению.
И действительно, в ходе допроса он признался, что ему не понравилось, как помощница убралась в доме, из-за чего они поссорились.
"В ходе конфликта он нанес ей множественные удары в область головы, от которых она скончалась. На следующий день, желая скрыть следы преступления, он завернул тело в ковер, после чего проследовал к мосту через реку, где сбросил тело девушки", - рассказали в Следственном комитете.
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого в СИЗО.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 13:00
Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей
 
ПроисшествияВолгоградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала