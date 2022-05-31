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Деревья массово цветут на природных территориях Москвы - РИА Новости, 31.05.2022
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Деревья массово цветут на природных территориях Москвы
Деревья массово цветут на природных территориях Москвы - РИА Новости, 31.05.2022
Деревья массово цветут на природных территориях Москвы
Деревья массово цветут на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:47
2022-05-31T16:47
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Деревья массово цветут на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На природных территориях массово цветут деревья... Пышные белые и розовые "платья" яблонь можно увидеть в природно-исторических парках "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино" и в комплексном заказнике "Зеленоградский". Ароматная черемуха цветет в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино" и в комплексном заказнике "Зеленоградский", - говорится в сообщении.Отмечается, что нежная вишня украсила природно-исторические парки "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино". Груши начинают цвести в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и комплексном заказнике "Зеленоградский"."Спирея японская красуется в комплексном заказнике "Зеленоградский" и природно-историческом парке "Царицыно". Барбарис, айва японская – в комплексном заказнике "Зеленоградский". Цветущая форзиция раскинулась в природно-историческом парке "Царицыно", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
16:47 31.05.2022
 

Деревья массово цветут на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПарк "Сиреневый сад" в Москве
Парк Сиреневый сад в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Парк "Сиреневый сад" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Деревья массово цветут на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На природных территориях массово цветут деревья... Пышные белые и розовые "платья" яблонь можно увидеть в природно-исторических парках "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино" и в комплексном заказнике "Зеленоградский". Ароматная черемуха цветет в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино" и в комплексном заказнике "Зеленоградский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нежная вишня украсила природно-исторические парки "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино". Груши начинают цвести в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и комплексном заказнике "Зеленоградский".
"Спирея японская красуется в комплексном заказнике "Зеленоградский" и природно-историческом парке "Царицыно". Барбарис, айва японская – в комплексном заказнике "Зеленоградский". Цветущая форзиция раскинулась в природно-историческом парке "Царицыно", - дополняется в сообщении.
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