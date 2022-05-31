https://ria.ru/20220531/tsvetenie-1792095414.html

Деревья массово цветут на природных территориях Москвы

Деревья массово цветут на природных территориях Москвы - РИА Новости, 31.05.2022

Деревья массово цветут на природных территориях Москвы

Деревья массово цветут на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:47

2022-05-31T16:47

2022-05-31T16:47

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Деревья массово цветут на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На природных территориях массово цветут деревья... Пышные белые и розовые "платья" яблонь можно увидеть в природно-исторических парках "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино" и в комплексном заказнике "Зеленоградский". Ароматная черемуха цветет в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино" и в комплексном заказнике "Зеленоградский", - говорится в сообщении.Отмечается, что нежная вишня украсила природно-исторические парки "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино". Груши начинают цвести в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и комплексном заказнике "Зеленоградский"."Спирея японская красуется в комплексном заказнике "Зеленоградский" и природно-историческом парке "Царицыно". Барбарис, айва японская – в комплексном заказнике "Зеленоградский". Цветущая форзиция раскинулась в природно-историческом парке "Царицыно", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220527/tsvetenie-1791295546.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва