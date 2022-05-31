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В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/tsisterna-1792212059.html
В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска
В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска - РИА Новости, 31.05.2022
В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска
Цистерну с химикатами в Северодонецке в ЛНР подорвали отступающие украинские войска, заявил официальный представитель народной милиции республики. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:32
2022-05-31T21:32
специальная военная операция на украине
лнр
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Цистерну с химикатами в Северодонецке в ЛНР подорвали отступающие украинские войска, заявил официальный представитель народной милиции республики.В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном."При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения", - отметили в народной милиции.Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
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северодонецк
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лнр, северодонецк, луганская народная республика, рубежное
21:32 31.05.2022
 
В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска

В ЛНР заявили, что цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали украинские войска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Цистерну с химикатами в Северодонецке в ЛНР подорвали отступающие украинские войска, заявил официальный представитель народной милиции республики.
"Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном.
"При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения", - отметили в народной милиции.
Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 20:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛНРСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРубежное
 
 
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