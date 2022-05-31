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В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска

В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска - РИА Новости, 31.05.2022

В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска

Цистерну с химикатами в Северодонецке в ЛНР подорвали отступающие украинские войска, заявил официальный представитель народной милиции республики. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:32

2022-05-31T21:32

2022-05-31T21:32

специальная военная операция на украине

лнр

северодонецк

луганская народная республика

рубежное

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Цистерну с химикатами в Северодонецке в ЛНР подорвали отступающие украинские войска, заявил официальный представитель народной милиции республики.В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном."При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения", - отметили в народной милиции.Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".

https://ria.ru/20220531/postavki-1792192501.html

северодонецк

луганская народная республика

рубежное

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лнр, северодонецк, луганская народная республика, рубежное