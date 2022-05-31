В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска
В ЛНР заявили, что цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали украинские войска
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Цистерну с химикатами в Северодонецке в ЛНР подорвали отступающие украинские войска, заявил официальный представитель народной милиции республики.
"Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном.
"При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения", - отметили в народной милиции.
Ранее о том, что на химкомбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР подорвали емкость с химикатами, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".