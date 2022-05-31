https://ria.ru/20220531/tsena-1791906779.html

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T03:15

2022-05-31T03:15

2022-05-31T03:17

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 03.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов увеличивалась на 0,64%, до 118,33 доллара, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 117,71 доллара.

https://ria.ru/20220531/import-1791903645.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, в мире, brent, wti (нефть)