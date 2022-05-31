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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T03:15
2022-05-31T03:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
в мире
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 03.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов увеличивалась на 0,64%, до 118,33 доллара, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 117,71 доллара.
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экономика, цены на нефть, в мире, brent, wti (нефть)
03:15 31.05.2022 (обновлено: 03:17 31.05.2022)
 
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель

Цена июльского фьючерса Brent поднялась выше 122 долларов за баррель впервые с 24 марта

© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер
Нефтяная платформа и танкер - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 03.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов увеличивалась на 0,64%, до 118,33 доллара, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 117,71 доллара.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
01:12
Глава Еврокомиссии: к концу года ЕС сократит импорт нефти из России на 90%
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьВ миреBrentWTI (нефть)
 
 
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