Как в XIX веке: в "Царицыно" воссоздали Москву эпохи Александра I

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка, посвященная Москве 1801–1825 годов. В экспозиции — костюмы, предметы интерьера, исторические документы и произведения искусства — все, что составляло жизненный уклад горожан в эпоху Александра I. Москва в начале XIX века не была столицей и считалась спокойным городом. Именно здесь отдыхали от активного рабочего ритма чиновники из Санкт-Петербурга.Государственным деятелям, удалившимся после службы на покой в Москву, посвящен отдельный выставочный зал – их тогда иронично называли "московскими бессмертными". Здесь можно увидеть портреты графа Алексея Орлова‐Чесменского – ближайшего сподвижника Екатерины II, дипломатов Ивана Барятинского и Ивана Остермана, военного губернатора Юрия Долгорукова. "В те годы в наш город не приезжали за карьерой, – объясняет Елизавета Фокина. – Скорее наоборот – в московских загородных усадьбах начинали жить после отставки".В те годы Москва удивляла гостей своими парадоксами: избы соседствовали с дворцами, розарии – с огородами, конские бега на площадях проходили в один день с травлей медведя. Дороги летом зарастали травой, а весной и осенью утопали в грязи. После пожара 1812 года появились мощеные улицы и архитектурные шедевры, благодаря которым Москва оказалась в ряду первых европейских городов.Опустошительному пожару в Москве в сентябре 1812 года посвящен отдельный зал, освещение в котором затемнено. Один из самых интересных экспонатов в нем, по мнению директора "Царицыно" Екатерины Фокиной, – письмо Наполеона Александру I из Архива внешней политики Российской империи МИД РФ. В нем французский император называет российского "братом" и признается, что "начинал войну без злобы".Любопытны и макеты из коллекции Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева. Среди них – дом Пашкова в период до пожара 1812 года, дом князя Гагарина на Новинском бульваре, который до наших дней не сохранился.В залах появились сотни новых картин, отражающих быт и культуру людей разных сословий того времени. Выставка – часть важной исследовательской работы сотрудников "Царицыно". Прогулка по обновленным залам полностью погружает в атмосферу XIX века и открывает новые детали истории города.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка, посвященная Москве 1801–1825 годов. В экспозиции — костюмы, предметы интерьера, исторические документы и произведения искусства — все, что составляло жизненный уклад горожан в эпоху Александра I.
"Этот период истории особенно важен и для Царицына, – рассказывает генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина. – Ведь именно тогда создавался наш пейзажный парк: появились павильоны “Миловида” и “Нерастанкино”, гротесковые мосты, недостроенная императорская усадьба стала популярным местом для прогулок московской знати".
Москва в начале XIX века не была столицей и считалась спокойным городом. Именно здесь отдыхали от активного рабочего ритма чиновники из Санкт-Петербурга.
Государственным деятелям, удалившимся после службы на покой в Москву, посвящен отдельный выставочный зал – их тогда иронично называли "московскими бессмертными". Здесь можно увидеть портреты графа Алексея Орлова‐Чесменского – ближайшего сподвижника Екатерины II, дипломатов Ивана Барятинского и Ивана Остермана, военного губернатора Юрия Долгорукова. "В те годы в наш город не приезжали за карьерой, – объясняет Елизавета Фокина. – Скорее наоборот – в московских загородных усадьбах начинали жить после отставки".
В те годы Москва удивляла гостей своими парадоксами: избы соседствовали с дворцами, розарии – с огородами, конские бега на площадях проходили в один день с травлей медведя. Дороги летом зарастали травой, а весной и осенью утопали в грязи. После пожара 1812 года появились мощеные улицы и архитектурные шедевры, благодаря которым Москва оказалась в ряду первых европейских городов.
"На мой взгляд, важное место в экспозиции занимают живописные работы художника Федора Алексеева, сохранившие атмосферу и образ “допожарной” Москвы, — считает куратор выставки, историк Александр Валькович. — Самому пожару 1812 года будут посвящены сотни экспонатов. Уникальны литографии со сценами пребывания армии Наполеона в Москве, исполненные по зарисовкам с натуры двумя немецкими офицерами, участниками русской кампании".
Опустошительному пожару в Москве в сентябре 1812 года посвящен отдельный зал, освещение в котором затемнено. Один из самых интересных экспонатов в нем, по мнению директора "Царицыно" Екатерины Фокиной, – письмо Наполеона Александру I из Архива внешней политики Российской империи МИД РФ. В нем французский император называет российского "братом" и признается, что "начинал войну без злобы".
Любопытны и макеты из коллекции Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева. Среди них – дом Пашкова в период до пожара 1812 года, дом князя Гагарина на Новинском бульваре, который до наших дней не сохранился.
"Мне очень нравятся интерьерные уголки — мы словно заглядываем в дома, складывается ощущение, что хозяева вот-вот соберутся у стола или молодая девушка придет надевать приготовленное платье", – делится Екатерина Фокина.
В залах появились сотни новых картин, отражающих быт и культуру людей разных сословий того времени. Выставка – часть важной исследовательской работы сотрудников "Царицыно". Прогулка по обновленным залам полностью погружает в атмосферу XIX века и открывает новые детали истории города.
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