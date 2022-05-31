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Как в XIX веке: в "Царицыно" воссоздали Москву эпохи Александра I - РИА Новости, 31.05.2022
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Культура
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Как в XIX веке: в "Царицыно" воссоздали Москву эпохи Александра I
Как в XIX веке: в "Царицыно" воссоздали Москву эпохи Александра I - РИА Новости, 31.05.2022
Как в XIX веке: в "Царицыно" воссоздали Москву эпохи Александра I
В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка, посвященная Москве 1801–1825 годов. В экспозиции — костюмы, предметы интерьера, исторические документы и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:37
2022-05-31T18:46
александр i
москва
российская империя
санкт-петербург
культура
царицыно (музей-заповедник)
музеи
выставки
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка, посвященная Москве 1801–1825 годов. В экспозиции — костюмы, предметы интерьера, исторические документы и произведения искусства — все, что составляло жизненный уклад горожан в эпоху Александра I. Москва в начале XIX века не была столицей и считалась спокойным городом. Именно здесь отдыхали от активного рабочего ритма чиновники из Санкт-Петербурга.Государственным деятелям, удалившимся после службы на покой в Москву, посвящен отдельный выставочный зал – их тогда иронично называли "московскими бессмертными". Здесь можно увидеть портреты графа Алексея Орлова‐Чесменского – ближайшего сподвижника Екатерины II, дипломатов Ивана Барятинского и Ивана Остермана, военного губернатора Юрия Долгорукова. "В те годы в наш город не приезжали за карьерой, – объясняет Елизавета Фокина. – Скорее наоборот – в московских загородных усадьбах начинали жить после отставки".В те годы Москва удивляла гостей своими парадоксами: избы соседствовали с дворцами, розарии – с огородами, конские бега на площадях проходили в один день с травлей медведя. Дороги летом зарастали травой, а весной и осенью утопали в грязи. После пожара 1812 года появились мощеные улицы и архитектурные шедевры, благодаря которым Москва оказалась в ряду первых европейских городов.Опустошительному пожару в Москве в сентябре 1812 года посвящен отдельный зал, освещение в котором затемнено. Один из самых интересных экспонатов в нем, по мнению директора "Царицыно" Екатерины Фокиной, – письмо Наполеона Александру I из Архива внешней политики Российской империи МИД РФ. В нем французский император называет российского "братом" и признается, что "начинал войну без злобы".Любопытны и макеты из коллекции Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева. Среди них – дом Пашкова в период до пожара 1812 года, дом князя Гагарина на Новинском бульваре, который до наших дней не сохранился.В залах появились сотни новых картин, отражающих быт и культуру людей разных сословий того времени. Выставка – часть важной исследовательской работы сотрудников "Царицыно". Прогулка по обновленным залам полностью погружает в атмосферу XIX века и открывает новые детали истории города.
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Алина Кравцова
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александр i, москва, российская империя, санкт-петербург, царицыно (музей-заповедник), музеи, выставки, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
18:37 31.05.2022 (обновлено: 18:46 31.05.2022)
 

Как в XIX веке: в "Царицыно" воссоздали Москву эпохи Александра I

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"Москва и москвичи в эпоху Александра I
Москва и москвичи в эпоху Александра I - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка, посвященная Москве 1801–1825 годов. В экспозиции — костюмы, предметы интерьера, исторические документы и произведения искусства — все, что составляло жизненный уклад горожан в эпоху Александра I.

"Этот период истории особенно важен и для Царицына, – рассказывает генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина. – Ведь именно тогда создавался наш пейзажный парк: появились павильоны “Миловида” и “Нерастанкино”, гротесковые мосты, недостроенная императорская усадьба стала популярным местом для прогулок московской знати".

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Выставочный зал "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

Москва и москвичи в эпоху Александра I
1 из 3

Выставочный зал "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Экспонаты на выставке "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

Москва и москвичи в эпоху Александра I
2 из 3

Экспонаты на выставке "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Интерьерный уголок

Москва и москвичи в эпоху Александра I
3 из 3

Интерьерный уголок

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
1 из 3

Выставочный зал "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
2 из 3

Экспонаты на выставке "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
3 из 3

Интерьерный уголок

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
Москва в начале XIX века не была столицей и считалась спокойным городом. Именно здесь отдыхали от активного рабочего ритма чиновники из Санкт-Петербурга.
Государственным деятелям, удалившимся после службы на покой в Москву, посвящен отдельный выставочный зал – их тогда иронично называли "московскими бессмертными". Здесь можно увидеть портреты графа Алексея Орлова‐Чесменского – ближайшего сподвижника Екатерины II, дипломатов Ивана Барятинского и Ивана Остермана, военного губернатора Юрия Долгорукова. "В те годы в наш город не приезжали за карьерой, – объясняет Елизавета Фокина. – Скорее наоборот – в московских загородных усадьбах начинали жить после отставки".
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Костюмная экспозиция на выставке "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

Москва и москвичи в эпоху Александра I
1 из 2

Костюмная экспозиция на выставке "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Посетители на выставке

Москва и москвичи в эпоху Александра I
2 из 2

Посетители на выставке

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
1 из 2

Костюмная экспозиция на выставке "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
2 из 2

Посетители на выставке

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
В те годы Москва удивляла гостей своими парадоксами: избы соседствовали с дворцами, розарии – с огородами, конские бега на площадях проходили в один день с травлей медведя. Дороги летом зарастали травой, а весной и осенью утопали в грязи. После пожара 1812 года появились мощеные улицы и архитектурные шедевры, благодаря которым Москва оказалась в ряду первых европейских городов.

"На мой взгляд, важное место в экспозиции занимают живописные работы художника Федора Алексеева, сохранившие атмосферу и образ “допожарной” Москвы, — считает куратор выставки, историк Александр Валькович. — Самому пожару 1812 года будут посвящены сотни экспонатов. Уникальны литографии со сценами пребывания армии Наполеона в Москве, исполненные по зарисовкам с натуры двумя немецкими офицерами, участниками русской кампании".

Опустошительному пожару в Москве в сентябре 1812 года посвящен отдельный зал, освещение в котором затемнено. Один из самых интересных экспонатов в нем, по мнению директора "Царицыно" Екатерины Фокиной, – письмо Наполеона Александру I из Архива внешней политики Российской империи МИД РФ. В нем французский император называет российского "братом" и признается, что "начинал войну без злобы".
Любопытны и макеты из коллекции Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева. Среди них – дом Пашкова в период до пожара 1812 года, дом князя Гагарина на Новинском бульваре, который до наших дней не сохранился.
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Макет на выставке "Москва и москвичи эпохи Александра I"

Москва и москвичи в эпоху Александра I
1 из 3

Макет на выставке "Москва и москвичи эпохи Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Выставка "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

Москва и москвичи в эпоху Александра I
2 из 3

Выставка "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Куратор выставки Александр Валькович и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Москва и москвичи в эпоху Александра I
3 из 3

Куратор выставки Александр Валькович и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
1 из 3

Макет на выставке "Москва и москвичи эпохи Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
2 из 3

Выставка "Москва и москвичи в эпоху Александра I"

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
3 из 3

Куратор выставки Александр Валькович и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

"Мне очень нравятся интерьерные уголки — мы словно заглядываем в дома, складывается ощущение, что хозяева вот-вот соберутся у стола или молодая девушка придет надевать приготовленное платье", – делится Екатерина Фокина.

В залах появились сотни новых картин, отражающих быт и культуру людей разных сословий того времени. Выставка – часть важной исследовательской работы сотрудников "Царицыно". Прогулка по обновленным залам полностью погружает в атмосферу XIX века и открывает новые детали истории города.
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