https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом - РИА Новости, 31.05.2022
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:17
2022-05-31T08:17
2022-05-31T08:17
экономика
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы."Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом. Первая тысяча тестовых карт уже находится в кассах метрополитена, и пассажиры смогут их приобрести", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что в июне в продажу поступят 200 тысяч карт, а до конца 2027 года выпустят 19 миллионов "Троек"."Еще в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" — центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка", — приводятся слова Ликсутова в сообщении.Подчеркивается, что замена чипа не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним. Кроме того, до конца этого года планируется разработать более современный чип для банковских и транспортных карт, позволяющий добавлять новые услуги и сервисы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/troyka-1790664312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, максим ликсутов , москва
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с российским чипом
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается
на сайте мэра столицы.
"Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом. Первая тысяча тестовых карт уже находится в кассах метрополитена, и пассажиры смогут их приобрести", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы
по вопросам транспорта Максима Ликсутова
.
Отмечается, что в июне в продажу поступят 200 тысяч карт, а до конца 2027 года выпустят 19 миллионов "Троек".
"Еще в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" — центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка", — приводятся слова Ликсутова в сообщении.
Подчеркивается, что замена чипа не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним. Кроме того, до конца этого года планируется разработать более современный чип для банковских и транспортных карт, позволяющий добавлять новые услуги и сервисы.