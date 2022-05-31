https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html

В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом

В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом - РИА Новости, 31.05.2022

В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом

В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:17

2022-05-31T08:17

2022-05-31T08:17

экономика

максим ликсутов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_a6ed150fb742728e55157825b2e3f2ff.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы."Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом. Первая тысяча тестовых карт уже находится в кассах метрополитена, и пассажиры смогут их приобрести", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что в июне в продажу поступят 200 тысяч карт, а до конца 2027 года выпустят 19 миллионов "Троек"."Еще в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" — центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка", — приводятся слова Ликсутова в сообщении.Подчеркивается, что замена чипа не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним. Кроме того, до конца этого года планируется разработать более современный чип для банковских и транспортных карт, позволяющий добавлять новые услуги и сервисы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/troyka-1790664312.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, максим ликсутов , москва