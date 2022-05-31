Рейтинг@Mail.ru
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом - РИА Новости, 31.05.2022
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:17
2022-05-31T08:17
экономика
максим ликсутов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_a6ed150fb742728e55157825b2e3f2ff.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы."Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом. Первая тысяча тестовых карт уже находится в кассах метрополитена, и пассажиры смогут их приобрести", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что в июне в продажу поступят 200 тысяч карт, а до конца 2027 года выпустят 19 миллионов "Троек"."Еще в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" — центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка", — приводятся слова Ликсутова в сообщении.Подчеркивается, что замена чипа не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним. Кроме того, до конца этого года планируется разработать более современный чип для банковских и транспортных карт, позволяющий добавлять новые услуги и сервисы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/troyka-1790664312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_bccba81bdd713f30fe0860e5068c2bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим ликсутов , москва
08:17 31.05.2022
 
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом

В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с российским чипом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В кассы московского метро поступила первая тысяча карт "Тройка" с отечественным чипом, их уже можно приобрести, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом. Первая тысяча тестовых карт уже находится в кассах метрополитена, и пассажиры смогут их приобрести", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что в июне в продажу поступят 200 тысяч карт, а до конца 2027 года выпустят 19 миллионов "Троек".
"Еще в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" — центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка", — приводятся слова Ликсутова в сообщении.
Подчеркивается, что замена чипа не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним. Кроме того, до конца этого года планируется разработать более современный чип для банковских и транспортных карт, позволяющий добавлять новые услуги и сервисы.
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:27В России
Пополнить карту "Тройка" теперь можно в банкоматах Сбера по всей России
 
ЭкономикаМаксим ЛиксутовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала