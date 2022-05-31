https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html

Первый этап трибунала не за горами, заявил Пушилин

Первый этап трибунала не за горами, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.05.2022

Первый этап трибунала не за горами, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у следственных органов ДНР уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала, он не за горами. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:48

2022-05-31T10:48

2022-05-31T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у следственных органов ДНР уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала, он не за горами."Сейчас, вот, те, кто поставляет оружие украинскому режиму, являются соучастниками тех военных преступлений, которые сейчас совершаются со стороны украинского режима. Именно так нужно охарактеризовать те обстрелы, потому что обстрелы школ, детских садов, больниц, с учетом того, что есть погибшие, раненые среди гражданского населения, это военные преступления, которые все фиксируются сейчас Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики и Следственным комитетом РФ", - сказал он в эфире "Россия 24".Пушилин добавил, что "все будет доведено до логического завершения". По словам главы ДНР, "мы можем говорить сейчас, что уже у нас хватает материалов из тех показаний, которые дают в рамках работы правоохранительных органов, с этими военными преступниками, хватает материалов для проведения первого этапа трибунала, поэтому он не за горами".

https://ria.ru/20220521/tribunal-1789898809.html

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украина

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр