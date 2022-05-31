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"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня - РИА Новости, 31.05.2022
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"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня
"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня - РИА Новости, 31.05.2022
"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня
"Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня, теперь она составит 1% от перевода и минимум 30 долларов или 30 фунтов, сообщили в кредитной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:57
2022-05-31T20:02
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня, теперь она составит 1% от перевода и минимум 30 долларов или 30 фунтов, сообщили в кредитной организации."С 6 июня повысим комиссию за SWIFT-переводы", - говорится в сообщении банка, опубликованном в его официальном Telegram-канале."В ближайшее время будут увеличены тарифы по SWIFT-переводам – этот процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка, добавив, что повышение комиссии было решением кредитной организации.Сейчас комиссия для клиентов банка, в том числе пользующихся подпиской Tinkoff Pro, составляет 15 долларов или 10 фунтов, но с 6 июня она будет составлять "1% от суммы перевода, минимум 30 долларов или 30 фунтов и максимум 200 долларов или 200 фунтов".Также условия изменятся для Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Сейчас комиссии за SWIFT-перевод для пользователей этих сервисов нет, а с 6 июня комиссия составит 0,5% от суммы перевода с минимумом в 15 долларов или 15 фунтов, и максимумом в 100 долларов или 100 фунтов, уточняется в сообщении банка.Кроме того в кредитной организации заявили, что не исключают введения в будущем отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц. "Отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд коллег по рынку уже отказались от такого продукта в своих линейках). Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщил представитель банка.
https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия
19:57 31.05.2022 (обновлено: 20:02 31.05.2022)
 
"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня

"Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня, теперь она составит 1% от перевода и минимум 30 долларов или 30 фунтов, сообщили в кредитной организации.
"С 6 июня повысим комиссию за SWIFT-переводы", - говорится в сообщении банка, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
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"В ближайшее время будут увеличены тарифы по SWIFT-переводам – этот процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка, добавив, что повышение комиссии было решением кредитной организации.
Сейчас комиссия для клиентов банка, в том числе пользующихся подпиской Tinkoff Pro, составляет 15 долларов или 10 фунтов, но с 6 июня она будет составлять "1% от суммы перевода, минимум 30 долларов или 30 фунтов и максимум 200 долларов или 200 фунтов".
Также условия изменятся для Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Сейчас комиссии за SWIFT-перевод для пользователей этих сервисов нет, а с 6 июня комиссия составит 0,5% от суммы перевода с минимумом в 15 долларов или 15 фунтов, и максимумом в 100 долларов или 100 фунтов, уточняется в сообщении банка.
Кроме того в кредитной организации заявили, что не исключают введения в будущем отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц. "Отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд коллег по рынку уже отказались от такого продукта в своих линейках). Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщил представитель банка.
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