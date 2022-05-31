https://ria.ru/20220531/tinkoff-1792188578.html

"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня

"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня - РИА Новости, 31.05.2022

"Тинькофф" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня

"Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня, теперь она составит 1% от перевода и минимум 30 долларов или 30 фунтов, сообщили в кредитной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:57

2022-05-31T19:57

2022-05-31T20:02

экономика

тинькофф. кредитные системы

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня, теперь она составит 1% от перевода и минимум 30 долларов или 30 фунтов, сообщили в кредитной организации."С 6 июня повысим комиссию за SWIFT-переводы", - говорится в сообщении банка, опубликованном в его официальном Telegram-канале."В ближайшее время будут увеличены тарифы по SWIFT-переводам – этот процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка, добавив, что повышение комиссии было решением кредитной организации.Сейчас комиссия для клиентов банка, в том числе пользующихся подпиской Tinkoff Pro, составляет 15 долларов или 10 фунтов, но с 6 июня она будет составлять "1% от суммы перевода, минимум 30 долларов или 30 фунтов и максимум 200 долларов или 200 фунтов".Также условия изменятся для Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Сейчас комиссии за SWIFT-перевод для пользователей этих сервисов нет, а с 6 июня комиссия составит 0,5% от суммы перевода с минимумом в 15 долларов или 15 фунтов, и максимумом в 100 долларов или 100 фунтов, уточняется в сообщении банка.Кроме того в кредитной организации заявили, что не исключают введения в будущем отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц. "Отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд коллег по рынку уже отказались от такого продукта в своих линейках). Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщил представитель банка.

https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html

https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html

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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия