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Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета - РИА Новости, 31.05.2022
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Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета - РИА Новости, 31.05.2022
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T06:01
2022-05-31T07:50
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова.Как следует из сообщения на официальной странице пресс-службы администрации главы Тайваня в Facebook*, самолет AIDC AT-3 вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова.Глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны выяснить причину инцидента и поддержать семью погибшего пилота.В марте в ходе тренировочного полета разбился истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000, тогда пилоту удалось спастись. В январе потерпел крушение истребитель F-16 тайваньских ВВС, пилот не выжил.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, тайвань
06:01 31.05.2022 (обновлено: 07:50 31.05.2022)
 
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

Самолет ВВС Тайваня AIDC AT-3 разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова.
Как следует из сообщения на официальной странице пресс-службы администрации главы Тайваня в Facebook*, самолет AIDC AT-3 вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова.
"Несмотря на то что поисково-спасательная команда оперативно приступила к спасательным работам, к сожалению, пилот самолета был найден погибшим", - говорится в сообщении.
Глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны выяснить причину инцидента и поддержать семью погибшего пилота.
В марте в ходе тренировочного полета разбился истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000, тогда пилоту удалось спастись. В январе потерпел крушение истребитель F-16 тайваньских ВВС, пилот не выжил.
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