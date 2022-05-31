https://ria.ru/20220531/tayvan-1791911381.html

Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета - РИА Новости, 31.05.2022

Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T06:01

2022-05-31T06:01

2022-05-31T07:50

в мире

тайвань

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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова.Как следует из сообщения на официальной странице пресс-службы администрации главы Тайваня в Facebook*, самолет AIDC AT-3 вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова.Глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны выяснить причину инцидента и поддержать семью погибшего пилота.В марте в ходе тренировочного полета разбился истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000, тогда пилоту удалось спастись. В январе потерпел крушение истребитель F-16 тайваньских ВВС, пилот не выжил.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань