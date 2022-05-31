https://ria.ru/20220531/tayvan-1791911381.html
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета - РИА Новости, 31.05.2022
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T06:01
2022-05-31T06:01
2022-05-31T07:50
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб, сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова.Как следует из сообщения на официальной странице пресс-службы администрации главы Тайваня в Facebook*, самолет AIDC AT-3 вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова.Глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны выяснить причину инцидента и поддержать семью погибшего пилота.В марте в ходе тренировочного полета разбился истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000, тогда пилоту удалось спастись. В январе потерпел крушение истребитель F-16 тайваньских ВВС, пилот не выжил.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
06:01 31.05.2022 (обновлено: 07:50 31.05.2022)
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Самолет ВВС Тайваня AIDC AT-3 разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб