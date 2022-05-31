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Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/tanki-1791968619.html
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков - РИА Новости, 31.05.2022
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:43
2022-05-31T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
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Минобороны РФ о фургоне с заминированными телами украинских боевиков
Главное из брифинга Минобороны РФ: — ВС РФ поразили семь пунктов управления ВСУ; — авиация РФ уничтожила РЛС и два склада боеприпасов ВСУ; — авиация РФ уничтожила до 290 националистов; — ВС РФ сбили самолёт Су-25; — средства ПВО РФ сбили шесть БПЛА; — ВС РФ уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град».
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:43 31.05.2022 (обновлено: 12:41 31.05.2022)
 
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков

Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили более 3,3 тысячи украинских танков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 мая, 13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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