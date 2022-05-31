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Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков

Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков - РИА Новости, 31.05.2022

Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков

Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:43

2022-05-31T11:43

2022-05-31T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.

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Минобороны РФ о фургоне с заминированными телами украинских боевиков Главное из брифинга Минобороны РФ: — ВС РФ поразили семь пунктов управления ВСУ; — авиация РФ уничтожила РЛС и два склада боеприпасов ВСУ; — авиация РФ уничтожила до 290 националистов; — ВС РФ сбили самолёт Су-25; — средства ПВО РФ сбили шесть БПЛА; — ВС РФ уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град». 2022-05-31T11:43 true PT3M19S

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)