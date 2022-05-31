https://ria.ru/20220531/tanki-1791968619.html
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков - РИА Новости, 31.05.2022
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:43
2022-05-31T11:43
2022-05-31T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская армия за время спецоперации на Украине уничтожила уже более 3,3 тысячи украинских танков и почти 1,1 тысячи беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ о фургоне с заминированными телами украинских боевиков
Главное из брифинга Минобороны РФ:
— ВС РФ поразили семь пунктов управления ВСУ;
— авиация РФ уничтожила РЛС и два склада боеприпасов ВСУ;
— авиация РФ уничтожила до 290 националистов;
— ВС РФ сбили самолёт Су-25;
— средства ПВО РФ сбили шесть БПЛА;
— ВС РФ уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град».
2022-05-31T11:43
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PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:43 31.05.2022 (обновлено: 12:41 31.05.2022)
Россия за время спецоперации уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили более 3,3 тысячи украинских танков