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Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/tank-1792120950.html
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц - РИА Новости, 31.05.2022
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц
Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:39
2022-05-31T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
греция
германия
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По его словам, эту сделку оформят по аналогии с аналогичным "круговым обменом" между Чехией, Украиной и Германией.На фоне спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.В МИД России подчеркивали, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html
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в мире, греция, германия, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
17:39 31.05.2022 (обновлено: 18:49 31.05.2022)
 
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц

Шольц: Греция передаст Украине танки советского образца взамен на немецкие бронеавтомобили

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер Германии Олаф Шольц во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, эту сделку оформят по аналогии с аналогичным "круговым обменом" между Чехией, Украиной и Германией.

"Я договорился с греческим премьер-министром, что мы хотим то же самое сделать вместе с Грецией, которая имеет такие системы <…> Это будет предметно финализировано министерствами обороны и оперативно реализовано", — заявил политик на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который транслировал телеканал Welt.

На фоне спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
В МИД России подчеркивали, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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