https://ria.ru/20220531/tank-1792120950.html

Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц

Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц - РИА Новости, 31.05.2022

Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц

Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:39

2022-05-31T17:39

2022-05-31T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

греция

германия

олаф шольц

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По его словам, эту сделку оформят по аналогии с аналогичным "круговым обменом" между Чехией, Украиной и Германией.На фоне спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.В МИД России подчеркивали, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html

греция

германия

украина

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Кирилл Волков

в мире, греция, германия, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр