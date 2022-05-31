https://ria.ru/20220531/tank-1792120950.html
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц - РИА Новости, 31.05.2022
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц
Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:39
2022-05-31T17:39
2022-05-31T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
греция
германия
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Греция передаст Украине танки советского образца, а взамен получит немецкие бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По его словам, эту сделку оформят по аналогии с аналогичным "круговым обменом" между Чехией, Украиной и Германией.На фоне спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.В МИД России подчеркивали, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, германия, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
17:39 31.05.2022 (обновлено: 18:49 31.05.2022)
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц
Шольц: Греция передаст Украине танки советского образца взамен на немецкие бронеавтомобили