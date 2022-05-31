Рейтинг@Mail.ru
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец" - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/tanets-1792220461.html
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец" - РИА Новости, 01.06.2022
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"
Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор... РИА Новости, 01.06.2022
2022-05-31T23:01
2022-06-01T06:45
свердловская область
общество
евгений куйвашев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_f2852a975821170a85141000c66b48d2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в лицее №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить."Я не допущу, чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как подчеркнул губернатор, танец-пародия старшеклассников ему не близок, однако он был шуточным, поэтому родители учеников не увидели в нем ничего ужасного и поддержали директора."Это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220531/shkola-1792197399.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_4e3fa81d1a7ee1165ad4a8cff914d6c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, общество, евгений куйвашев
23:01 31.05.2022 (обновлено: 06:45 01.06.2022)
 
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"

Свердловский губернатор Куйвашев защитил директора лицея №12 после "ЛГБТ-танца" учеников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в лицее №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить.
"Я не допущу, чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как подчеркнул губернатор, танец-пародия старшеклассников ему не близок, однако он был шуточным, поэтому родители учеников не увидели в нем ничего ужасного и поддержали директора.
"Это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум", - добавил губернатор.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 20:30
Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета
 
Свердловская областьОбществоЕвгений Куйвашев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала