https://ria.ru/20220531/tanets-1792220461.html
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец" - РИА Новости, 01.06.2022
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"
Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор... РИА Новости, 01.06.2022
2022-05-31T23:01
2022-05-31T23:01
2022-06-01T06:45
свердловская область
общество
евгений куйвашев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_f2852a975821170a85141000c66b48d2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в лицее №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить."Я не допущу, чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как подчеркнул губернатор, танец-пародия старшеклассников ему не близок, однако он был шуточным, поэтому родители учеников не увидели в нем ничего ужасного и поддержали директора."Это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220531/shkola-1792197399.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_4e3fa81d1a7ee1165ad4a8cff914d6c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, общество, евгений куйвашев
23:01 31.05.2022 (обновлено: 06:45 01.06.2022)
Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"
Свердловский губернатор Куйвашев защитил директора лицея №12 после "ЛГБТ-танца" учеников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости.
Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в лицее №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области
Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить.
"Я не допущу, чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как подчеркнул губернатор, танец-пародия старшеклассников ему не близок, однако он был шуточным, поэтому родители учеников не увидели в нем ничего ужасного и поддержали директора.
"Это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум", - добавил губернатор.