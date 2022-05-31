https://ria.ru/20220531/tanets-1792220461.html

Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"

Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец" - РИА Новости, 01.06.2022

Свердловский губернатор защитил директора школы, где исполнили "ЛГБТ-танец"

Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор... РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-31T23:01

2022-05-31T23:01

2022-06-01T06:45

свердловская область

общество

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Руководитель екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, не будет наказана или уволена, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в лицее №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить."Я не допущу, чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как подчеркнул губернатор, танец-пародия старшеклассников ему не близок, однако он был шуточным, поэтому родители учеников не увидели в нем ничего ужасного и поддержали директора."Это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220531/shkola-1792197399.html

свердловская область

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свердловская область, общество, евгений куйвашев