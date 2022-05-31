https://ria.ru/20220531/tanets-1792025140.html
Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе
Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе - РИА Новости, 31.05.2022
Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе
В одной из школ Екатеринбурга проводится служебное расследование после публикации видеоролика с "нетрадиционным" танцем старшеклассников, информация о том, что... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:56
2022-05-31T13:56
2022-05-31T17:33
екатеринбург
происшествия
россия
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5501ed83720c32cd9026deaac38f97c7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. В одной из школ Екатеринбурга проводится служебное расследование после публикации видеоролика с "нетрадиционным" танцем старшеклассников, информация о том, что он был показан на последнем звонке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Собеседница агентства подчеркнула, что торжественная линейка прошла в гимназии 25 мая, а танец показали 12 мая в рамках конкурса "Танцевальная галактика", приуроченного к Международному дню танца.Также в мэрии добавили, что с директором школы, заместителем директора по воспитательной работе и классным руководителем проведена профилактическая беседа, с педагогическим составом школы — внеплановый инструктаж, а с учениками — классный час.В свою очередь, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить главу общеобразовательного учреждения.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео якобы с последнего звонка в гимназии № 12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи.
https://ria.ru/20211129/lgbt-1761252472.html
https://ria.ru/20220420/kamera-1784425747.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5122ee090ed34953845e2905196b084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, россия, свердловская область
13:56 31.05.2022 (обновлено: 17:33 31.05.2022)
Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе
Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" старшеклассников в школе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. В одной из школ Екатеринбурга проводится служебное расследование после публикации видеоролика с "нетрадиционным" танцем старшеклассников, информация о том, что он был показан на последнем звонке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Собеседница агентства подчеркнула, что торжественная линейка прошла в гимназии 25 мая, а танец показали 12 мая в рамках конкурса "Танцевальная галактика", приуроченного к Международному дню танца.
"Ребята представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений. В связи с тем, что дети не имеют специальной хореографической подготовки, был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым", — уточнили в администрации.
Также в мэрии добавили, что с директором школы, заместителем директора по воспитательной работе и классным руководителем проведена профилактическая беседа, с педагогическим составом школы — внеплановый инструктаж, а с учениками — классный час.
В свою очередь, министр образования и молодежной политики Свердловской области
Юрий Биктуганов предложил уволить главу общеобразовательного учреждения.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео якобы с последнего звонка в гимназии № 12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи.