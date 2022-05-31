https://ria.ru/20220531/tanets-1792025140.html

Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе

Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе - РИА Новости, 31.05.2022

Мэрия Екатеринбурга проведет расследование после "ЛГБТ-танца" в школе

В одной из школ Екатеринбурга проводится служебное расследование после публикации видеоролика с "нетрадиционным" танцем старшеклассников, информация о том, что... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:56

2022-05-31T13:56

2022-05-31T17:33

екатеринбург

происшествия

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. В одной из школ Екатеринбурга проводится служебное расследование после публикации видеоролика с "нетрадиционным" танцем старшеклассников, информация о том, что он был показан на последнем звонке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Собеседница агентства подчеркнула, что торжественная линейка прошла в гимназии 25 мая, а танец показали 12 мая в рамках конкурса "Танцевальная галактика", приуроченного к Международному дню танца.Также в мэрии добавили, что с директором школы, заместителем директора по воспитательной работе и классным руководителем проведена профилактическая беседа, с педагогическим составом школы — внеплановый инструктаж, а с учениками — классный час.В свою очередь, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить главу общеобразовательного учреждения.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео якобы с последнего звонка в гимназии № 12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи.

https://ria.ru/20211129/lgbt-1761252472.html

https://ria.ru/20220420/kamera-1784425747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

екатеринбург, происшествия, россия, свердловская область