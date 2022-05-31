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Россиянка погибла в Таиланде - РИА Новости, 31.05.2022
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Туризм
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Россиянка погибла в Таиланде
Россиянка погибла в Таиланде - РИА Новости, 31.05.2022
Россиянка погибла в Таиланде
Тридцатипятилетняя гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет, выпав из окна или с балкона многоэтажного здания кондоминиума, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:31
2022-05-31T17:28
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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Тридцатипятилетняя гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет, выпав из окна или с балкона многоэтажного здания кондоминиума, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов."Консульство официально проинформировано об инциденте, мы поддерживаем контакты с полицией, сотрудники полиции ведут следствие", - сказал дипломат. Имя россиянки в интересах следствия пока полицией не разглашается, добавил он.По данным местных СМИ, тело россиянки было обнаружено на земле рядом с многоэтажным зданием кондоминиума, в котором она снимала квартиру вместе с тремя друзьями. Также сообщается, что полицейские провели осмотр места происшествия, в том числе квартиры, в которой жила гражданка России.
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россия, в мире, таиланд, новости - туризм, туризм
16:31 31.05.2022 (обновлено: 17:28 31.05.2022)
 
Россиянка погибла в Таиланде

Россиянка разбилась насмерть на Пхукете, выпав с большой высоты

© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкПолицейский на Пхукете
Полицейский на Пхукете - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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Полицейский на Пхукете. Архивное фото
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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Тридцатипятилетняя гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет, выпав из окна или с балкона многоэтажного здания кондоминиума, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Консульство официально проинформировано об инциденте, мы поддерживаем контакты с полицией, сотрудники полиции ведут следствие", - сказал дипломат. Имя россиянки в интересах следствия пока полицией не разглашается, добавил он.
По данным местных СМИ, тело россиянки было обнаружено на земле рядом с многоэтажным зданием кондоминиума, в котором она снимала квартиру вместе с тремя друзьями. Также сообщается, что полицейские провели осмотр места происшествия, в том числе квартиры, в которой жила гражданка России.
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