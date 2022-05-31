https://ria.ru/20220531/tailand-1792088462.html

Россиянка погибла в Таиланде

Россиянка погибла в Таиланде - РИА Новости, 31.05.2022

Россиянка погибла в Таиланде

Тридцатипятилетняя гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет, выпав из окна или с балкона многоэтажного здания кондоминиума, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:31

2022-05-31T16:31

2022-05-31T17:28

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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Тридцатипятилетняя гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет, выпав из окна или с балкона многоэтажного здания кондоминиума, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов."Консульство официально проинформировано об инциденте, мы поддерживаем контакты с полицией, сотрудники полиции ведут следствие", - сказал дипломат. Имя россиянки в интересах следствия пока полицией не разглашается, добавил он.По данным местных СМИ, тело россиянки было обнаружено на земле рядом с многоэтажным зданием кондоминиума, в котором она снимала квартиру вместе с тремя друзьями. Также сообщается, что полицейские провели осмотр места происшествия, в том числе квартиры, в которой жила гражданка России.

https://ria.ru/20220521/rossiya-1789891277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, таиланд, новости - туризм, туризм